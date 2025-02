Walmart: hausse de 10% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Walmart dévoile un BPA ajusté en hausse de 10% à 0,66 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable, avec un profit opérationnel ajusté accru de 9,4% à 7,9 milliards hors effets de changes, et une marge brute améliorée de 0,5 point à 23,9%.



A 180,6 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% (+5,3% à changes constants), dont une hausse de 4,6% des ventes en comparable (hors carburant) pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 2,9 points par les ventes en ligne.



Sur l'ensemble de son exercice clos fin janvier, il a ainsi réalisé un BPA ajusté de 2,51 dollars, ainsi que des croissances à changes constants de 9,7% pour le profit opérationnel ajusté et de 5,6% pour les ventes, dépassant ainsi ses objectifs d'il y a trois mois.



Pour l'exercice qui commence, le numéro un mondial de la grande distribution anticipe un BPA ajusté entre 2,50 et 2,60 dollars, ainsi que des croissances à changes constants de 3,5 à 5,5% pour le profit opérationnel ajusté et de 3 à 4% pour les ventes.





