Walmart grimpe après que BofA a relevé son objectif de prix à 125 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 septembre - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.N en hausse de 2,5 % à 106 $ à 12:03
** La société BofA a relevé son objectif de cours pour l'entreprise basée dans l'Arkansas à 125 $ contre 120 $, ce qui représente une hausse de 21 % par rapport à la dernière clôture de l'action, sur la base d'une confiance accrue dans les perspectives de revenus et de bénéfices de WMT ** La société a également annoncé qu'elle avait l'intention de mettre en place un système de gestion de l'information et de la communication (GIS), afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'information et de la communication
** Le courtier considère que WMT est bien positionné pour être un leader dans le commerce d'IA agent "top of funnel", avec son agent d'IA Sparky qui a fait de bons tests
** En incluant le mouvement de la séance, les actions de WMT ont augmenté de 16,84 % depuis le début de l'année
