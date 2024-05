Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart : franchit en force les 61,4$, via 'gap d'évasion' information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Dopé par ses bons résultats (la stratégie visant à augmenter ses ventes en ligne porte ses fruits) Walmart franchit en force la résistance des 61,4$ des 12 et 21 mars via 'gap d'évasion' qui propulse le cours vers un nouveau zénith de 64,4$.

La sortie 'par le haut' du corridor 58,7/61,5$ validait un potentiel de hausse jusque vers 64,3$ qui est déjà consommé... et ce niveau coïncide avec une résistance oblique long terme: c'est donc une résistance majeure qui une fois franchie laisserait Walmart libre de progresser vers 70$.





Valeurs associées WALMART NYSE +0.77%