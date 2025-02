Walmart: en tête du Dow, UBS optimiste avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 16:37









(CercleFinance.com) - Walmart signe l'une des rares progressions de l'indice Dow Jones mercredi matin, soutenu par les propos optimistes d'UBS à un peu plus d'une semaine de la publication trimestrielle du géant américain de la distribution.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que les comptes de 4ème trimestre du groupe de supermarché devraient faire office de 'catalyseur' en permettant de soutenir le titre.



'Nous pensons que les résultats vont atteindre des prévisions pourtant élevées', écrit l'analyste, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 113 euros sur la valeur.



'La question-clé est de savoir quelles perspectives la société fournira pour l'an prochain', ajoute UBS, qui rappelle que le consensus anticipe pour 2025 une croissance de 4,2% du chiffre d'affaires, assortie d'une hausse de 10,4% de son résultat opérationnel.



Au-delà de ses comptes et de ses objectifs, le dossier dispose de nombreux éléments susceptibles d'entraîner une appréciation en Bourse, conclut-il, citant à la fois de possibles gains de parts de marché, mais aussi une extension de ses activités dans la publicité, les données ou les abonnements.



Walmart publiera ses résultats de 4ème trimestre le jeudi 20 février avant l'ouverture des marchés.



Une heure après l'ouverture, l'action progressait de près de 0,7%, signant la plus forte hausse de l'indice Dow Jones.





