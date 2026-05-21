Walmart en ligne avec les attentes au 1er trimestre

Walmart dévoile, au titre du 1er trimestre de son exercice 2026-2027, un BPA ajusté en hausse de 8,2% à 0,66 USD, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, avec un résultat opérationnel ajusté accru de 5,1% à 7,5 MdsUSD hors effets de change.

A 177,8 MdsUSD, les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont augmenté de 7,3% ( 5,9% à changes constants), dont une hausse de 4,1% des ventes comparables hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 5,3 points par les ventes en ligne.

"Nos résultats témoignent de notre engagement constant à offrir une expérience client optimale à l'échelle de l'entreprise : une meilleure expérience d'achat, un assortiment plus large et une livraison plus rapide", commente le CEO John Furner.

"Nos équipes adoptent des technologies innovantes, optimisent la productivité grâce à l'automatisation et développent des solutions commerciales à plus forte marge. Cette approche rigoureuse nous permet de développer notre activité et d'améliorer notre rentabilité", poursuit-il.

Walmart laisse inchangés ses objectifs annuels et précise viser, pour le trimestre en cours, un BPA ajusté compris entre 0,72 USD et 0,74 USD, ainsi qu'une croissance à changes constants de 7% à 10% de son résultat opérationnel ajusté et de 4% à 5% de son chiffre d'affaires.