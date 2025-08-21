 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Walmart en baisse après un bénéfice trimestriel manqué
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de Walmart WMT.N , géant de la vente au détail, sont en dents de scie dans les échanges volatils du prémarché, en baisse de 2,5 % à 99,96 $ ** La société manque les estimations pour le BPA ajusté trimestriel pour la première fois en 13 trimestres

** Le BPA ajusté du T2 de 68 cents a manqué les attentes de 74 cents - données compilées par LSEG

** Toutefois, la société relève ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes en matière de recettes pour le deuxième trimestre

** Les ventes nettes annuelles devraient augmenter de 3,75 % à 4,75 %, alors que les prévisions précédentes étaient de 3 % à 4 %

** Le BPA ajusté annuel devrait également se situer entre 2,52 et 2,62 dollars, contre une prévision précédente de 2,50 à 2,60 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 13,5 % depuis le début de l'année

