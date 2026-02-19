Walmart en baisse après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.O en baisse d'environ 2 % à 124,02 $ avant bourse

** La société prévoit des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes

** Les ventes nettes consolidées pour l'année fiscale 2027 devraient augmenter de 3,5 % à 4,5 % par rapport aux attentes d'une augmentation d'environ 5 %, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 2,75 et 2,85 dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,96 dollars

** Les ventes trimestrielles à magasins comparables aux États-Unis sont toutefois supérieures aux attentes, grâce à l'augmentation des livraisons en ligne et aux prix bas qui attirent les consommateurs

** Les ventes à magasins comparables aux Etats-Unis ont augmenté de 4,6% au 4ème trimestre, dépassant les attentes d'une hausse de 4,2%

** Les actions de Target TGT.N ont également chuté d'environ 1% avant bourse

** WMT en hausse de 23% en 2025