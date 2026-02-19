 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart en baisse après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.O en baisse d'environ 2 % à 124,02 $ avant bourse

** La société prévoit des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes

** Les ventes nettes consolidées pour l'année fiscale 2027 devraient augmenter de 3,5 % à 4,5 % par rapport aux attentes d'une augmentation d'environ 5 %, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 2,75 et 2,85 dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,96 dollars

** Les ventes trimestrielles à magasins comparables aux États-Unis sont toutefois supérieures aux attentes, grâce à l'augmentation des livraisons en ligne et aux prix bas qui attirent les consommateurs

** Les ventes à magasins comparables aux Etats-Unis ont augmenté de 4,6% au 4ème trimestre, dépassant les attentes d'une hausse de 4,2%

** Les actions de Target TGT.N ont également chuté d'environ 1% avant bourse

** WMT en hausse de 23% en 2025

Valeurs associées

TARGET
115,650 USD NYSE -0,78%
WALMART
126,5700 USD NASDAQ -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank