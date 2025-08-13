 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Walmart élargit la remise de 10 % accordée à ses employés à la plupart des produits d'épicerie
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble de l'offre, modification des sources d'approvisionnement)

Walmart WMT.N étend sa remise de 10 % à la quasi-totalité de ses produits alimentaires, y compris les produits laitiers et la viande, tout au long de l'année, a annoncé la directrice des ressources humaines de l'entreprise dans une lettre adressée à son personnel mercredi.

La remise, auparavantlimitée aux produits frais et aux marchandises générales telles que les vêtements, s'étend désormais à presque toutes les catégories de produits alimentaires - y compris le lait, la viande, les produits d'épicerie sèche et les fruits de mer - dans les magasins et en ligne, à compter d'aujourd'hui.

Walmart, le plus grand employeur privé desÉtats-Unis, avait déjà étendu sa remise sur les produits d'épicerie pendant les vacances, mais l ' avantage sera désormais disponible toute l'année, a déclaré la société.

"Nous avons entendu vos commentaires selon lesquels ces économies font une réelle différence pour vous et vos familles", a écrit Donna Morris, directrice des ressources humaines de Walmart, dans la lettre.

Donna Morris a déclaré que l'extension du programme de cartes de réduction, introduit pour la première fois il y a plus de 50 ans, était l'un des avantages les plus demandés par l'entreprise.

L'entreprise a également augmenté les salaires pour les travailleurs horaires américains et a lancé un programme de primes pour environ 700 000 employés de première ligne au cours des deux dernières années afin de les aider à rester dans l'entreprise .

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'extension du programme de réduction.

