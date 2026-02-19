 Aller au contenu principal
Walmart dévoile des prévisions prudentes pour 2026 sous la direction de son nouveau DG
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:15

Walmart WMT.O a annoncé jeudi des prévisions de ventes et de bénéfices pour cette année sous les attentes alors même que le commerce en ligne a porté les ventes lors du dernier trimestre de son exercice.

Les analystes s'attendaient à une certaine prudence concernant les prévisions annuelles du géant américain de la distribution, alors que le nouveau directeur général John Furner entame son premier trimestre à la tête du groupe.

Pour l'exercice à venir, le plus grand distributeur mondial prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires net consolidé comprise entre 3,5% et 4,5%, similiaire aux perspectives initiales de l'année écoulée et alors que les analystes tablaient sur une hausse d'environ 5%, selon les données compilées par LSEG.

Walmart prévoit également un bénéfice par action ajusté de 2,75 à 2,85 dollars, inférieur aux prévisions à 2,96 dollars.

Alors que d'autres entreprises de biens de consommation souffrent d'une faiblesse de la demande en raison de l'inflation, Walmart a enregistré de solides ventes ces derniers trimestres, principalement grâce à une clientèle plus aisée qui privilégie ses plateformes de commerce électronique.

Cette tendance s'est confirmée au dernier trimestre de l'exercice, clos fin janvier. Le chiffre d'affaires global a progressé de 5,6% pour atteindre 190,66 milliards de dollars, un résultat légèrement supérieur aux prévisions.

"Le rythme des changements dans le secteur de la vente au détail s'accélère", a déclaré John Furner dans un communiqué. "Pour nos clients et nos membres, l'avenir est rapide, pratique et personnalisé."

Walmart a également annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, qui représentent 70% du chiffre d'affaires de Walmart, le groupe a enregistré une augmentation de 4,6% de ses ventes à magasins comparables de novembre à janvier, tandis que les analystes s'attendaient à une hausse de 4,2%.

Les ventes en ligne de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 27% au cours du trimestre, soit une quinzième hausse trimestrielle consécutive à deux chiffres.

En Bourse, l'action Walmart a gagné 22% l'an dernier et le groupe est devenu le premier distributeur à dépasser les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le titre perd jeudi près de 2% à 124,02 dollars dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Siddharth Cavale à New York et Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

