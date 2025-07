Walmart: cession d'actions VusionGroup information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - VusionGroup indique que Walmart a procédé lundi à la cession de 650.000 actions VusionGroup par voie de placement privé accéléré, dans la stratégie de l'Américain visant à monétiser son investissement dans le Français au fil du temps.



Les actions cédées résultent de l'exercice de 650.000 BSA souscrits par Walmart en juin 2023 concomitamment à la conclusion de l'accord commercial conclu en 2023, puis étendu fin 2024 à l'ensemble du parc de magasins Walmart aux États-Unis.



Le numéro un mondial de la distribution conserve 1.111.200 BSA pouvant donner accès, sous réserve de certaines conditions, à un montant total d'environ 6,5% du capital social du groupe de solutions digitales pour le commerce.





Valeurs associées WALMART 98,530 USD NYSE +0,79%