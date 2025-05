Walmart: BPA en légère hausse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Walmart dévoile un BPA ajusté en hausse de 1,7% à 0,61 dollar au titre de son premier trimestre comptable, avec un profit opérationnel ajusté accru de 3% à 7,3 milliards hors effets de changes, et une marge brute améliorée de 0,1 point à 24,2%.



A 165,6 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,5% (+4% à changes constants), dont une hausse de 4,5% des ventes en comparable (hors carburant) pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 3,5 points par les ventes en ligne.



Pour l'exercice en cours, le numéro un mondial de la grande distribution confirme anticiper un BPA ajusté entre 2,50 et 2,60 dollars, ainsi que des croissances à changes constants de 3,5 à 5,5% pour le profit opérationnel ajusté et de 3 à 4% pour les ventes.



'Nous sommes en bonne position, maintenant de la flexibilité pour naviguer à court terme dans un environnement opérationnel mouvant tout en continuant d'investir pour créer de la valeur à long terme', commente son CEO Doug McMillon.





