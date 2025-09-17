Walmart : BofA rehausse son objectif de cours
'Nous restons optimistes sur les perspectives de Walmart, en termes à la fois de revenus et de bénéfices', indique le broker à l'issue de ses rencontres avec notamment le CEO Doug McMillon et le CFO John David Rainey.
BofA met en avant des opportunités pour le groupe dans l'e-commerce 'agentique' (IA), un domaine dans lequel il serait en position d'être leader, ainsi que des améliorations continues des capacités omnicanales.
