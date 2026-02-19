Walmart augmente de 12% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 13:25
À 190,7 MdsUSD, les ventes du mastodonte américain de la distribution ont augmenté de 5,6% ( 4,9% à changes constants), dont une hausse de 4,6% des ventes comparables et hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 2,9 points par les ventes en ligne.
Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice clos fin janvier, Walmart affiche un BPA ajusté de 2,64 USD, un peu au-dessus de sa fourchette cible de 2,58 à 2,63 USD, une croissance de son profit opérationnel ajusté de 5,4% (contre 4,8% à 5,5% attendu) et une hausse de ses ventes de 5,1% (contre 4,8% à 5,1% attendu).
Pour l'exercice qui commence, le groupe vise un BPA ajusté compris entre 2,75 et 2,85 USD, une croissance de son profit opérationnel ajusté de 6% à 8% et une augmentation de ses ventes de 3,5% à 4,5%.
À cette occasion, Walmart fait aussi part d'une autorisation de rachats d'actions pouvant aller jusqu'à 30 MdsUSD, ainsi que d'un dividende annuel accru à 0,99 USD par action, contre 0,94 USD l'année précédente.
Valeurs associées
|126,5800 USD
|NASDAQ
|-1,76%
