Walmart a enregistré ses meilleures journées de 'Black Friday' et 'Cyber Monday'
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 14:32
Dans un communiqué, le numéro un américain de la distribution indique avoir observé une croissance continue de ses ventes lors des journées de shopping comprises entre le mercredi 25 novembre, veille de Thanksgiving, et jusqu'à la journée d'hier, même s'il entend poursuivre les offres commerciales de son 'Cyber Monday' jusqu'au dimanche 7 décembre.
Sur le seule journée de 'Black Friday', le groupe de supermarchés précise avoir comptabilisé 57% plus de commandes supplémentaires cette année en comparaison de 2024, dont 44% ont été observées sur les trois heures les plus intenses de la journée.
D'après ses chiffres, ce sont les écouteurs Apple Airpods Gen 4 et les téléviseurs Vizio 4k Smart TV de 65 pouces et Hisense 4K TV de 55 pouces qui ont été les articles les plus recherchés cette saison.
Concernant les livraisons, la commande la plus rapidement honorée a été un balai vapeur Shark Steam & Scrub, livré en moins de dix minutes au domicile d'un client de West Valley City (Utah).
Walmart explique que ses clients ont utilisé Sparky, son assistant IA, pour comparer des produits ou trouver des idées de cadeaux, même si les sujets les plus fréquemment abordés concernaient les abonnements Walmart+, les cartes cadeaux et les téléviseurs.
En parallèle, près de dix millions de clients ont utilisé l'application Walmart directement en magasin pour consulter la disponibilité des articles, s'orienter dans les rayons, comparer les prix et vérifier leurs listes d'achats. Selon Walmart, les utilisateurs de l'application auraient économisé en moyenne 25 % de plus que ceux qui ne l'utilisent pas.
L'action Walmart, qui a atteint de nouveaux sommets historiques hier soir, était attendue en léger repli, d'environ 0,2 %, mardi matin à l'ouverture.
Valeurs associées
|111,720 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a accusé les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle, dont deux candidats de droite sont sortis au coude-à-coude, en laissant une gauche moribonde. L'homme d'affaires Nasry Asfura, ... Lire la suite
-
Airbus traverse une zone de turbulences. Trois jours après avoir dû rappeler en urgence près de 6.000 A320 pour corriger un problème logiciel, l'avionneur fait face à un nouveau couac : des défauts sur les panneaux de fuselage fournis par un sous-traitant. Résultat, ... Lire la suite
-
Stéphane Gigou (Trigano) : "Nous avons prouvé que nous pouvons maintenir une rentabilité importante dans un contexte difficile !"
Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano , était l'invité de l'émission Ecorama du 2 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com . Parmi les sujets abordés : la publication des résultats financiers, l'évolution des ventes de camping-cars ... Lire la suite
-
(AOF) - Apple a annoncé que John Giannandrea, vice-président senior en charge du Machine Learning et de la stratégie IA, quittait ses fonctions et occuperait le poste de conseiller auprès de l'entreprise avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Apple a également ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer