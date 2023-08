WallStreet: dopé par détente de taux, au +haut en 3 semaines information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 22:58

(CercleFinance.com) - Très belle séance à Wall Street : les gains initiaux ont doublé au fil des heures mais les 'technos' se sont littéralement envolées tandis que les taux se repliaient simultanément (un phénomène des plus classiques, mais qui a pris une ampleur inhabituelle ce mardi).



Le Dow Jones a gagné 0,85% au-delà des 34.850 points, le S&P-500 +1,45% à 4.497 (les 4.500 ont été touchés à quelques minutes de la clôture, un plus haut depuis le 8 août) et le Nasdaq Composite s'est détaché avec +1,75% à 13.944Pts.

Le Nasdaq-100 flirte avec les +2,2% (au plus depuis le 7 août à 15.390) dans le sillage de Tesla qui a bondi de +7,7%, Nvidia +4,2%, Broadcom +3,4%, AMD et Oracle +3,2%, Applied Materials +3,1%, Alphabet et Meta +2,8%, Apple +2,2%.

A noter le retour de l'appétit pour les Small Caps avec un Russel-2000 en hausse de +1,42%.

Les actions US ont donc progressé sur fond de repli symétriques des rendements obligataires : les T-Bonds US effacent pour leur part -10,2Pts vers 4,1070%, le '1 an' efface -6Pts vers 5,405%, le '5 ans' -11,5Pts à 4,275% alors que La confiance du consommateur américain s'est dégradée des 114 vers 106,1 alors que les économistes prévoyaient 116.



L'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté de -8,2 vers 144,8, après 153 en juillet, tandis que celui de leurs anticipations a chuté à 80,2 contre 88 le mois dernier.



Le ConfBoard rappelle qu'un sous-indice des anticipations en-dessous du seuil des 80 points est annonciateur d'une récession, scénario que l'organisme continue d'anticiper d'ici à la fin de l'année.



Par ailleurs, le rapport 'Jolts' qui compile les offres d'emplois aux Etats Unis témoigne d'une contraction de -340.000 à 8,827 millions (soit -6,7%): c'est une dégradation d'une ampleur imprévue même si un repli est logique en fin d'été alors que la période des congés s'achève et qu'il y a bien moins de demande de la part de l'hôtellerie-restauration.



Les opérateurs restent partagés entre la perspective d'une d'un relèvement des taux début novembre (consensus tombé ce soir de 60% à 50%, soit -10% en 24H) aux Etats-Unis, et les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale qui pourrait amener la FED à envisager d'assouplir le loyer de l'argent.