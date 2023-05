WALLIX : WALLIX : WaaSA, une nouvelle offre de cybersécurité souveraine pour gérer simplement les accès tiers dans les entreprises

WALLIX a annoncé il y a quelques mois la signature de son partenariat avec le pôle français d'Axians (VINCI Energies) qui accompagne la transformation numérique des entreprises. Son expertise forte de l'industrie lui permet d'adresser notamment les entreprises des 35 secteurs industriels sensibles concernés par la directive NIS2.

Pour répondre aux exigences de cybersécurité de la directive NIS2, WALLIX et les entreprises d'Axians en France ont ainsi développé une offre de cybersécurité Wallix as a Service by Axians - WaaSA 100% hébergée et opérée dans les data centers français d'Axians, adaptée aux besoins des OSE en matière de performance, de sécurité et de protection des données pour gérer les accès tiers et les accès des sous-traitants.

WaaSA , qui s'appuie sur la technologie SaaS Remote Access de WALLIX, est à destination des clients de ce pôle d' Axians en France et le positionne ainsi en partenaire stratégique MSP (Managed Services Provider) de WALLIX .

Paris, 25 mai 2023 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques , a annoncé il y a quelques mois la signature de son partenariat avec le pôle français d'Axians (VINCI Energies) qui accompagne la transformation numérique des entreprises et notamment celles de l'industrie, secteur clé de développement pour WALLIX. Aujourd'hui, ce partenariat évolue. Ensemble, ils proposent une offre de cybersécurité en mode SaaS (Software-as-a-Service) : Wallix as a Service by Axians - WaaSA, marquant ainsi le tout 1er partenariat autour d'une offre SaaS de WALLIX.

Grâce à cette nouvelle offre, les entreprises d'Axians en France qui portent cette offre prennent désormais le statut de MSP (Managed Services Provider) dans le Business Partner Program de WALLIX, s'insérant alors dans le renforcement de la stratégie Channel de WALLIX autour des MSP . Cela signifie que ce pôle Axians en France va à la fois déployer WaaSA pour sécuriser les accès à sa propre infrastructure informatique, tout en l'intégrant dans une offre packagée à destination de ses clients.

Avec l'arrivée de la directive NIS2, les entreprises de l'industrie doivent prendre un virage numérique forcé en matière de cybersécurité. Cette nouvelle directive a des objectifs et un périmètre d'applicabilité élargi pour apporter davantage de protection que NIS1. Cette extension de périmètre est sans précédent en matière de réglementation cyber. NIS2 devra être mise en application en 2024 par 35 secteurs industriels comme l'agroalimentaire, la gestion des déchets ou encore la fabrication.

L'offre WaaSA va ainsi permettre de répondre aux exigences de NIS2, notamment sur :

La cyberhygiène des infrastructures informatiques (gestion des mots de passes et des comptes à privilèges)

La cybersécurité des services publiques (transports, eaux, énergies, smart buildings/cities...)

La protection contre les ransomwares

La cybersécurité de la chaîne logistique

Le signalement obligatoire des incidents

" Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat existant avec Axians. Grâce à l'offre WaaSA disponible sur une infrastructure de confiance, nous allons pouvoir répondre aux besoins des Opérateurs de Services Essentiels qui devront mettre en place des solutions souveraines de sécurisation et de traçabilité de tous les accès pour se mettre en conformité avec la directive NIS2 d'ici 2024. " explique Ronan Croguennec, Channel Head of MSP chez WALLIX .

"Cette nouvelle offre doit permettre à nos clients et prospects de mettre en place rapidement le socle incontournable lié à la gestion des accès sur notre cloud souverain, tout en bénéficiant d'un modèle économique adapté au pilotage de leur roadmap cybersécurité." explique Karim DJEBAR, Responsable du développement stratégique Cybersécurité chez Axians en France.

