WALLIX : WALLIX signe l'acquisition de Kleverware, acteur de référence dans la Gouvernance des Identités et des Accès

L'offre de WALLIX est étendue au segment stratégique de la Gouvernance des Identités et des Accès, un marché estimé à 4,3Mds$ ;

L'offre Kleverware vient renforcer l'offre de WALLIX sur le marché en plein essor de la cybersécurité des infrastructures Cloud, le CIEM ;

La base clients de la société est étendue dans les secteurs essentiels des banques et des assurances, clients historiques de Kleverware ;

L'acquisition est immédiatement relutive et conforme à la stratégie de développement de WALLIX afin de devenir un acteur fédérateur de la cybersécurité européenne ;

WALLIX confirme l'accélération du volet croissance externe de son plan UNICORN25

Paris, 16 mai 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce avoir finalisé l'acquisition de la société Kleverware.

Créée en 2005, Kleverware, précurseur dans son domaine, développe et commercialise Kleverware IAG (Identity and Access Governance), une solution de gouvernance des identités et des droits d'accès aux Systèmes d'Information. L'entreprise française est aujourd'hui reconnue et sa solution utilisée depuis des années par des grands noms du secteur des banques, des assurances et du commerce de détail. A travers son réseau de partenaires, la société est présente en France, en Suisse et au Bénélux.

Une nouvelle offre au cœur des enjeux de sécurité des infrastructures Cloud : le CIEM

Début 2023, WALLIX et Kleverware ont annoncé une alliance technologique pour renforcer la sécurité des infrastructures cloud, un marché en plein essor (+20% en 2023) estimé à 600 milliards de dollars.

La solution Kleverware vient naturellement compléter l'offre PAM4ALL de WALLIX avec un atout technologique majeur, pour donner aux clients une visibilité des droits d'accès des utilisateurs dans leur organisation et leur écosystème, en conformité avec les règlementations en matière de gestion du risque informatique liés aux accès, aux identités et aux données numériques dans leur secteur.

Ainsi, l'offre proposée par WALLIX renforcée par Kleverware, permettra aux entreprises de réaliser leur migration vers le cloud avec une vision sur leurs droits d'accès utilisateurs, une capacité à les adapter avec agilité en fonction des règlementations en vigueur et des cas d'usage, de manière à limiter leur surface d'attaque.

Ce positionnement est d'autant plus stratégique que la technologie CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) apparait comme la norme émergente pour la gestion des accès au sein des infrastructures Cloud.

Une nouvelle étape stratégique du plan Unicorn 25

L'acquisition de Kleverware répond pleinement aux objectifs stratégiques et financiers définis dans le plan Unicorn 25 :

Extension de l'offre produit et entrée dans le segment stratégique de la Gouvernance des Identités et des Accès (IAG) en croissance annuelle moyenne de 12,5% et dont la taille est estimée à 4,3 Mds$ par le cabinet d'analyse Gartner ;

Renforcement du portefeuille de clients aux Grands Comptes des secteurs de la banque et de l'assurance, ainsi qu'en Europe : en Suisse et au Bénélux ;

Accélération de la trajectoire de croissance rentable avec un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de Kleverware de près de 75% attendu sur la période 2022-2025 et un objectif de marge opérationnelle de plus de 15% à terme, conforme à l'ambition du Groupe.

Une opération immédiatement relutive et inscrite dans la durée

La société, fondée par Bertrand Augé et Arnaud Fléchard, vise un chiffre d'affaires de 1 M€ et l'équilibre opérationnel en 2023.

WALLIX a acquis 100% du capital de Kleverware pour un prix initial de 250 K€ intégralement versé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Kleverware et de la présence de ses fondateurs dans la structure.

Cette transaction associe ainsi l'engagement des fondateurs dans la durée et un étalement du paiement de l'acquisition dans le temps. La société Kleverware sera consolidée dans les comptes de WALLIX à compter du 17 mai 2023. L'existence d'une alliance technologique avec Kleverware facilitera l'intégration de la société et permettra de dégager des synergies de revenus immédiates.

Jean-Noël de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX, commente : « Nous sommes heureux d'accueillir Kleverware dans le groupe WALLIX. Cette transaction s'inscrit pleinement dans la volonté de la société d'enrichir son d'offre, d'accompagner les organisations dans leur transformation numérique et de devenir un champion européen de la cybersécurité des accès, des données et des identités numériques. La combinaison des expertises PAM et IAG va permettre de renforcer le positionnement de WALLIX sur le marché de la sécurité des Infrastructures Cloud. C'est une étape clé dans la réalisation de notre ambition de construire une offre innovante destinée à sécuriser "by design" le monde numérique en conformité avec les normes et les règlementations métiers de nos clients. »

Bertrand Augé, Président de Kleverware, ajoute : « WALLIX et Kleverware partagent l'ambition commune de construire un monde numérique plus sécurisé et répondant à l'aspiration des entreprises. Notre alliance technologique nous a appris à travailler ensemble et nous sommes aujourd'hui ravis de rejoindre WALLIX pour réaliser nos ambitions de croissance rentable et profiter pleinement des moyens mis à notre disposition par le groupe. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, le 20 juillet 2023

A PROPOS DE KLEVERWARE

Kleverware, éditeur français, est un précurseur depuis 2005 dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès. Avec ses innovations et la reconnaissance du marché par l'obtention de labels (France Cybersecurity, Bpifrance Excellence…), Kleverware démontre l'innovation et la robustesse de ses solutions. Depuis des années, celles-ci sont utilisées par des grands noms de la banque, de l'assurance et du retail pour auditer des centaines de milliers de droits tous les jours.

www.kleverware.com

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

