WALLIX : WALLIX s'engage auprès de Docaposte pour une offre complète de cybersécurité à destination des PME, collectivités et établissements de santé

La solution WALLIX IDaaS est désormais accessible via l'offre packagée de Docaposte, qui assemble un florilège de solutions du marché.

Paris, le 27 mars 2024, WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, a le plaisir d'annoncer sa sélection au cœur de l'offre développée par Docaposte, aux cotés de 11 autres partenaires de confiance. Acteur majeur de la transformation numérique et filiale du Groupe La Poste, Docaposte propose cette offre complète destinée aux PME, aux collectivités locales et aux établissements de santé. L'objectif est de répondre aux besoins en cybersécurité des petites et moyennes organisations, tant dans le secteur privé que public, surtout pour celles qui ne disposent pas des ressources humaines et techniques nécessaires afin d'implémenter un ensemble de solutions couvrant leurs besoins.

L'offre packagée proposée par Docaposte intègre les solutions nécessaires pour prévenir les attaques, protéger les systèmes et réseaux, et détecter rapidement les signaux d'alerte afin de réagir efficacement.

WALLIX intervient pour le volet protection et sécurisation des accès, avec sa solution WALLIX IDaaS destinée à gérer les identités et les mots de passe utilisateurs dans une organisation. Ce sujet est une source de risque et de frustration pour les utilisateurs, ainsi qu'un facteur important dans la perte et le vol de données sensibles.

Une étude de Cybermalveillance.gouv [1] a démontré qu'en moyenne, près d'une collectivité sur deux (42 %) s'estime exposée aux risques de cyberattaques, notamment les collectivités de plus de 10 000 habitants à 70 % contre 37 % pour les collectivités de moins de 1 000 habitants. Plus de la moitié d'entre elles place la gestion des mots de passe en top priorité de leurs besoins cyber.

Simplicité d'accès et sécurité par design

Il faut à peine 5 minutes à un hacker pour déchiffrer un mot de passe complexe de 8 caractères, soit huit fois plus vite qu'en 2022 [2] . Pour autant, générer et stocker des mots de passe uniques et robustes peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête.

WALLIX IDaaS automatise et sécurise l'enregistrement des différents mots de passe au sein des systèmes, réduisant ainsi la charge des équipes IT et améliorant l'autonomie des utilisateurs. Cette solution SaaS (Software as a Service) ne nécessite pas d'effort de déploiement et garantit un stockage chiffré des données (Security by Design)

Une offre modulaire et une expertise reconnue

La solution WALLIX IDaaS se distingue par sa simplicité d'intégration et offre un large éventail de fonctionnalités qui s'ajoutent à la gestion des mots de passe. Avec un accès utilisateur unique de type Single-Sign-On (SSO), elle contribue au confort des utilisateurs tout en sécurisant sans complexifier les processus existants. Cette approche s'inscrit dans les besoins des PME, collectivités et hôpitaux, à la recherche de solutions performantes et accessibles, en ligne avec les politiques de mise en conformité telles que NIS2, LPM ou RGPD…

En France, WALLIX est reconnu comme acteur de référence de la gestion des identités et des accès numériques dans le secteur santé et public, avec plus de 750 contrats actifs soit :

20% des communautés d'agglomération,

34 % des grandes villes,

50% des départements,

70% des régions,

Et près de la moitié des GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) équipés de solutions WALLIX.

« Nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes pour constituer notre offre qui prouve que l'écosystème français et européen est mûr et propose des solutions efficaces et pertinentes. En fournissant des solutions robustes et fiables et en encourageant la sensibilisation à la cybersécurité, Docaposte contribue aussi à renforcer la résilience et l'autonomie numériques de toutes les organisations. », précise Olivier Vallet, PDG de Docaposte.

« La sécurisation et la simplification de l'accès des collaborateurs ou du personnel d'une organisation vers les applications est désormais accessible au plus grand nombre grâce au pack cybersécurité créé par Docaposte, auquel nous sommes ravis de contribuer en incluant la solution WALLIX IDaaS dès le départ. » déclare Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX. « La parfaite connaissance des enjeux cyber par l'équipe, et la co-construction sont des atouts qui contribuent à la qualité de cette offre et à sa richesse fonctionnelle. »

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur européen de logiciels de cybersécurité, WALLIX est un leader mondial sur le marché de la gestion des identités et des accès. Avec une stratégie basée sur l'innovation et l'agilité, WALLIX se fixe pour mission de simplifier la cybersécurité de ses clients dans le monde entier. La suite de solutions WALLIX est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne près de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

