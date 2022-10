WALLIX : Wallix : Résultats du 1er semestre 2022 et mise en oeuvre maîtrisée du plan UNICORN 25 avec une priorité donnée au déploiement en Amérique du Nord et à la cybersécurité industrielle

Croissance solide du chiffre d'affaires (+7% et +10% hors Russie) malgré un environnement incertain ;

Revenus récurrents (MRR) en hausse de 21% ;

Résultat d'exploitation de -4,2 M€, en ligne avec les phases d'investissement des plans précédents ;

Trésorerie brute de 17 M€ au 30 juin 2022 ;

Mise en place du plan UNICORN 25 : consolidation du leadership en Europe, déploiement en Amérique du Nord et renforcement de l'offre dans la cybersécurité industrielle avec OT.security ;

Accélération de la croissance attendue au 2 nd semestre 2022.

Paris, 13 octobre 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats semestriels 2022 [1] .

Données en K€,

normes comptables françaises S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 10 321 11 029 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 3 426 3 037 Total produits d'exploitation 13 747 14 066 Total charges d'exploitation -16 414 -18 228 dont autres charges d'exploitation -4 028 -4 963 dont charges de personnel -10 505 -11 214 dont dotations aux amortissements et provisions - 1 881 -2 051 Résultat/(perte) d'exploitation -2 667 -4 162 Résultat /(perte) d'exploitation ajusté 2 -2 667 -3 953 Résultats financiers 74 -290 Résultat exceptionnel -115 34 Impôts -2 782 Résultat net -2 710 -3 636 Résultat /(perte) net ajusté 2 -2 710 -4 209

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « 2022 marque le lancement du plan de développement UNICORN 25 avec une phase d'investissements cruciale dans l'atteinte de nos objectifs fixés pour 2025. Ce plan a débuté avec l'entrée de WALLIX dans la catégorie des "Leaders" du Magic Quadrant™ réalisé par Gartner®. Cette reconnaissance remarquable par ce cabinet d'analyse de renommée mondiale confirme notre rang parmi les acteurs incontournables de la cybersécurité des accès et des identités. C'est un tremplin pour notre activité à l'international.

Conformément à notre plan, nous avons, au cours du 1er semestre 2022, lancé notre solution WALLIX PAM4ALL récompensée par Frost et Sullivan et Gartner pour sa richesse fonctionnelle ainsi que sa capacité d'innovation. Nous avons également adapté notre organisation pour accompagner au mieux le développement de la société avec l'adoption d'une structure unique de gouvernance à Conseil d'Administration et le renforcement de notre équipe de direction opérationnelle.

Nous continuons à poser les jalons de la croissance de la société en renforçant les équipes commerciales en Amérique du Nord où deux directeurs exécutifs expérimentés dans l'industrie de la cybersécurité ont rejoint WALLIX. Leur objectif est de structurer l'organisation pour démultiplier les ventes sur cette région qui représente 50% du marché mondial du "Privileged Access Management", à travers notamment le développement d'un modèle Channel et la mise en place de nouvelles alliances.

Enfin, WALLIX a concrétisé sa volonté de faire de la cybersécurité industrielle son fer de lance avec le lancement d' OT.security , une offre unique et adaptée à ce marché stratégique de plus de 15 milliards de dollars.

Certes l'environnement économique actuel est à la prudence dans les Grands Comptes. Cependant, nous sommes portés par la croissance du secteur cyber, dans un contexte d'accélération de la numérisation des entreprises qui font face à une poussée des cyberattaques, à la pression réglementaire et à l'explosion de l'Internet des Objets. Le groupe continue donc plus que jamais à se concentrer sur la mise en œuvre de son plan de développement qui lui permettra d'accroitre ses parts de marché au niveau mondial tout en participant à la construction d'une offre souveraine ambitieuse de cybersécurité en Europe. »

Croissance dynamique sur le segment des PME-ETI et démarrage commercial réussi aux Etats-Unis

Malgré un environnement économique et géopolitique incertain combiné à l'impact de la migration vers un modèle de souscription, WALLIX a poursuivi sa croissance au cours du 1 er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 11,0 M€, soit une progression de 7% et de 10% hors Russie. Cette croissance a été portée par une activité soutenue auprès des petites et moyennes entreprises et un démarrage commercial prometteur aux Etats-Unis.

La France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +9%, à 6,7 M€ sur le 1 er semestre 2022. La dynamique commerciale reste positive, notamment avec WALLIX Bastion qui figure parmi les dix solutions de cybersécurité « prioritaires » recommandées par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).

Le chiffre d'affaires sur la région EMEA (hors France) s'établit à 3,8 M€, en repli de 4%, en raison du fort ralentissement de l'activité en Russie (en baisse de 39%) et d'une migration significative vers un modèle de souscription qui impacte mécaniquement le chiffre d'affaires à court terme en contrepartie d'une récurrence accrue de l'activité. Ces facteurs qui affectent temporairement le rythme de croissance de WALLIX ne remettent pas en cause la solidité de son modèle et la qualité de son réseau de partenaires.

Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires fait plus que doubler, à 0,5 M€. Le partenariat mis en place avec Arrow Electronics et la nomination de WALLIX parmi les leaders du PAM par Gartner® en juillet dernier constituent de puissants catalyseurs de la croissance et du développement futurs du Groupe sur le territoire nord-américain.

Le chiffre d'affaires récurrent (intégrant les licences et services managés vendus en mode souscription et la maintenance) est en hausse significative de 27%. Au 30 juin 2022, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,1 M€, en hausse de 21% par rapport au 30 juin 2021, soit 13,5 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle.

Maîtrise financière du plan d'investissement

La phase d'investissement du plan UNICORN 25 qui a débuté au 1 er semestre 2022 se traduit par une hausse de 11% des charges d'exploitation, à 18,2 M€. Cette hausse s'avère maitrisée puisque le ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires est en baisse par rapport aux ratios des phases d'investissement des deux plans précédents initiés en 2015 et 2018.

La politique de recrutement active s'étant matérialisée en fin de 1 er semestre et au début du second semestre (notamment aux Etats-Unis), les charges de personnel progressent de 7%, en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires. Les autres charges d'exploitation sont en hausse significative de 23% reflétant à la fois le développement commercial et l'enrichissement des expertises internes par le recours à des consultants en innovation. Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -4,2 M€ vs -2,7 M€ au 1 er semestre 2021. En ajustant le traitement comptable du Crédit d'impôt recherche (CIR) selon la méthode appliquée jusqu'à fin 2021, le résultat d'exploitation ajusté ressort à -3,95 M€.

Le résultat net part du groupe s'établit à -3,6 M€, intégrant une charge financière non récurrente de -0,3 M€ sur opération de trésorerie.

Trésorerie disponible de 17 M€ couvrant les besoins de financement du plan

Dans un contexte d'investissement et de prudence des grands comptes qui se traduit par le report de certains contrats significatifs, le cash-flow d'exploitation ressort à -1,9 M€. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement, essentiellement les frais de développement activés, ressortent à -2,9 M€. Il en résulte un flux de trésorerie disponible de -4,7 M€ contre +0,15 M€ au 1 er semestre 2021.

La trésorerie brute ressort à 17,3 M€ au 30 juin 2022 contre 22,7 M€ au 31 décembre 2021. Avec une trésorerie nette de 15,4 M€ et 18,8 M€ de fonds propres, la capacité financière du Groupe reste très solide et lui permet d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement.

Axes prioritaires de développement : consolidation en Europe, déploiement en Amérique du Nord, positionnement dans la cybersécurité industrielle

WALLIX a concrétisé sa vision du "PAM pour tous" à travers WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée sécurisant tous les accès numériques et regroupant toutes les technologies de WALLIX. Après avoir été nommée parmi les leaders mondiaux de la gestion des comptes à privilèges par les prestigieux cabinets d'analystes KuppingerCole et Frost & Sullivan, WALLIX PAM4ALL fait désormais partie des Leaders du PAM (Privileged Access Management) dans le Magic Quadrant ™ réalisé par Gartner.

Le Magic Quadrant de GARTNER constitue un outil précieux d'aide à la décision pour les entreprises. Cette reconnaissance démontre la valeur ajoutée de WALLIX PAM4ALL et constitue un véritable tremplin pour le développement de WALLIX dans le monde et particulièrement en Amérique du Nord.

Doté d'une offre exhaustive et reconnue sur le PAM et d'un réseau de plus de 300 partenaires, WALLIX capitalisera sur ces piliers de croissance pour renforcer son leadership en Europe et accélérer son développement en Amérique du Nord.

Si WALLIX dispose déjà d'un positionnement solide en Europe, la multiplication des cyberattaques, l'innovation technologique et le renforcement de la réglementation constituent de véritables vecteurs de croissance.

Ainsi, la directive NIS 2 obligera les Opérateurs de Services Essentiels (OSE) à renforcer leur niveau de sécurité informatique et s'appliquera à 10 fois plus d'organisations que la directive NIS en doublant le nombre de secteurs concernés. Avec une solution facilement adaptable, un réseau de près de 300 partenaires et une base de près de 2 000 clients en Europe, WALLIX est en excellente position pour bénéficier de ces évolutions.

L'Amérique du Nord constitue un axe stratégique prioritaire pour WALLIX. En effet cette région représente 50% du marché mondial du PAM mais seulement 5% du chiffre d'affaires du Groupe. En s'appuyant sur une équipe expérimentée et grandissante ainsi que sur une solution reconnue parmi les meilleures du PAM, WALLIX a pour objectif de démultiplier ses ventes sur la région.

L'approche Go-to-market se structure avec la mise en place d'un Channel par région ciblant des revendeurs, des intégrateurs et des MSP de taille moyenne, spécialisés en cybersécurité, en identité et en technologie d'exploitation (OT) et disposant d'une forte exposition aux OSE. Le partenariat avec Arrow Electronics, deuxième distributeur informatique en Amérique du Nord, contribue également de plus en plus activement au développement du réseau de partenaires du Groupe. Près de 50 partenaires auront rejoint le channel nord-américain d'ici fin 2022.

En parallèle, la politique de recrutement s'accélère avec un renforcement constant des équipes commerciales et la structuration de l'organisation notamment avec l'arrivée récente du directeur commercial et du directeur Alliances et Channel en charge de l'Amérique du Nord.

WALLIX poursuit activement sa stratégie d'innovation et a récemment concrétisé sa volonté de se positionner sur le marché de la cybersécurité industrielle. Deuxième secteur le plus touché par les cyberattaques , l'industrie est devenue une cible prioritaire des pirates informatiques. L'accélération de la transformation numérique de l'industrie, la réglementation existante et la volonté croissante des gouvernements d'instaurer une obligation de sécurité "by design" pour les fabricants d'objets connectés critiques constituent de puissants vecteurs de croissance et WALLIX a clairement la volonté d'accompagner l'Industrie 4.0 dans son développement.

Dans ce cadre, le Groupe a lancé OT.security , une offre complète proposant à la fois la sécurisation des accès et des identités des entreprises industrielles via sa solution PAM4OT et la sécurisation "by design" auprès des acteurs de l'ingénierie industrielle avec sa solution WALLIX Inside. Pour assurer son développement, WALLIX s'appuiera sur la puissance de son réseau en assurant la montée en compétence de ses partenaires sur l'OT et sur le développement d'alliances stratégiques OT et de partenariats avec des distributeurs, revendeurs ou intégrateurs spécialistes de l'OT.

Compte tenu d'atouts technologiques et d'une force commerciale indéniables, WALLIX entame son plan de développement UNICORN 25 avec confiance. WALLIX dispose d'un réseau commercial de plus de 300 partenaires intégrateurs et distributeurs certifiés sur des zones clés en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et est le seul acteur européen ayant réussi à s'imposer parmi les leaders du PAM. C'est sur ces bases que WALLIX passe à l'échelle mondiale et développe son modèle sur le marché nord-américain tout en consolidant sa position sur la zone Europe Moyen-Orient Afrique.

Malgré la dégradation de l'environnement macroéconomique, la cybersécurité reste une priorité stratégique des entreprises. Dans ce contexte, WALLIX anticipe une accélération de la croissance au 2 nd semestre.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 9 février 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le Monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2 000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 13 octobre 2022. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2022.

2 A compter du 1 er janvier 2022, le crédit d'impôt recherche (CIR), auparavant comptabilisé en subventions au niveau du résultat d'exploitation pour la partie non immobilisable et étalé sur 5 ans pour la partie immobilisable, est désormais comptabilisé pour 100% de son montant en diminution d'impôt sur les sociétés.

Au S1 2021, le CIR était comptabilisé pour 257 K€ au niveau du résultat d'exploitation et pour 555 K€ étalé sur 5 ans en PCA, alors qu'au S1 2022 le CIR de 783 K€ est comptabilisé entièrement en produit d'impôts sur les sociétés.

A méthode comparable, la perte d'exploitation aurait été de -3,95 M€ au S1 2022.

