WALLIX : WALLIX RÉCOMPENSE SES PARTENAIRES, LEVIERS DE SON PLAN AMBITION21

Paris, le 21 janvier 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) a profité de son Momentum 2020 pour rappeler sa stratégie et récompenser les membres de son «Programme Partenaires» pour la qualité particulière de leur travail.

Xavier Lefaucheux, VP Global Channel : «Nous devons poursuivre notre développement à un rythme rapide pour atteindre notre plan «Ambition21» qui vise à faire de WALLIX un des leaders européen de la cybersécurité avec plus de 50 M€ de chiffre d'affaires. Nos partenaires commerciaux, de plus en plus nombreux et couvrant une zone de plus en plus vaste, sont des éléments fondamentaux de la réussite de nos objectifs et c'est pour cela que nous avons placé notre relation avec eux et nos clients au cœur de nos priorités. à ce titre, notre Momentum WALLIX est un rendez-vous incontournable chaque début d'année pour les rencontrer, être à leur écoute, et récompenser ceux qui ont œuvré à notre réussite commune».

Les meilleurs partenaires récompensés lors du WALLIX Momentum

Lors de son traditionnel événement francophone «WALLIX Momentum», partenaires commerciaux et clients ont pu échanger autour du thème «Sécurisons notre avenir numérique» grâce à des intervenants de haut niveau. Diane Rambaldini a porté un message fort sur l'urgence de sensibiliser les entreprises à la cybersécurité avec la nécessité de la rendre plus accessible et séduisante. Nicolas Locoge, Directeur Général de la Première Ministre à la Chancellerie belge, a lui, insisté sur les bénéfices de l'utilisation d'une solution PAM à travers son retour d'expérience. Enfin, Thomas Lefaure (Architecte Cybersécurité dans un grand groupe industriel français) nous a invité à réfléchir sur les défis technologiques du PAM et l'accompagnement au changement dans les environnements cloud.

WALLIX a souhaité récompenser une nouvelle fois ses meilleurs partenaires commerciaux francophones à l'occasion de son événement phare de l'année :

ATOS a été élu «Meilleur Partenaire élite 2019» pour son fort engagement depuis plus de 4 ans aux côtés de WALLIX. 1er partenaire en termes de chiffre d'affaires généré, ce partenariat s'est internationalisé en 2019

Orange Cyberdefense qui a doublé son chiffre d'affaires avec WALLIX en 2019 est élu «Meilleure Progression 2019».

COGITAL qui a dépassé 150% de croissance année après année devenu partenaire élite de WALLIX est élu «Rising Star 2019» .

Schneider Electric reçoit le titre de «Meilleur Partenaire Industrie 4.0/IOT 2019» grâce aux belles références remportées chez des clients stratégiques en France et à l'international.

Le prix du «Meilleur Partenaire Afrique Francophone 2019» a été remis à CBI (CIV).

L'extension et l'animation de son réseau partenaires, clé de voûte de la réussite de WALLIX

Avec une croissance du CA de 35% au premier semestre 2019, plus de 221 clients gagnés, WALLIX est en phase avec son plan «Ambition21» qui vise à devenir une ETI championne européenne de la cybersécurité. Cette « success story » française s'appuie sur un réseau de plus de 170 partenaires, distributeurs intégrateurs, et prescripteurs, comportant de grands noms et qui permettent de déployer les produits WALLIX à travers le monde (55 pays différents).

Son modèle économique reposant sur la vente indirecte, sa réussite est accentuée par cette stratégie partenaire ambitieuse. Lancé en avril dernier, WALLIX a mis en place un programme global dont la principale caractéristique vient de la certification de ses distributeurs et intégrateurs (ELITE, Premier, Initial). En 2020, il est étendu grâce à la mise en place d'un portail partenaire qui lui permet non seulement de dynamiser l'écosystème, mais aussi de lui offrir une plateforme d'outils et de communication qui améliore la performance et la synergie entre l'éditeur et ses partenaires.

Prochain événement

WALLIX sera présent au FIC au sein du Village Hexatrust stand A7-1 et anime une conférence Jeudi 30 janvier 2020 de 12h45 à 13h30 sur - «Les bonnes pratiques de La gestion des accès (IdaaS), la gestion des comptes à privilèges (PAM) et du moindre privilège au travers de cas d'usages et retours clients»

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.'inform sur www.wallix.com



