WALLIX : WALLIX reçoit la médaille d'argent EthiFinance ESG Ratings et la médaille d'argent Greenly pour son bilan carbone

Paris, le 17 février 2026 – WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, obtient la médaille d'argent EthiFinance ESG Ratings et la médaille d'argent Greenly, pour son deuxième bilan carbone.

Médaille d'argent EthiFinance ESG Ratings

Suite à l'évolution des critères d'attribution des médailles de notation ESG par EthiFinance, WALLIX reçoit, pour la campagne EthiFinance ESG Ratings 2025, la médaille d'argent avec une note de 64/100, en amélioration de +2 points en un an et de + 7 points en deux ans.

Cette note récompense les performances extra-financières du groupe WALLIX en 2024 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en 4 piliers : Gouvernance, Social - Ressources Humaines, Environnement et Social - Parties Prenantes Externes.

Avec une note de 64/100, WALLIX est classé 35ème sur les 163 sociétés couvertes par EthiFinance ESG Ratings dans le secteur « Technologie de l'Information » et se place nettement au-dessus de la moyenne sectorielle, qui ressort à 55/100. Le Groupe arrive 81ème sur 366 dans la catégorie des sociétés générant un chiffre d'affaires de moins de 150 M€ et surperforme de +14 points cette catégorie.

Deuxième médaille d'argent Greenly

WALLIX réalise son deuxième Bilan de Gaz à effet de serre pour l'année 2024 qui s'élève à 1,4Kg, regroupant l'ensemble des scopes 1,2 et 3 (émissions directes, émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, autres émissions indirectes). En un an, WALLIX a réduit de 13% ses émissions de GES.

Ce deuxième Bilan a été récompensé par la médaille d'argent Greenly avec une note de 36/100, en amélioration par rapport à la note de 32/100 obtenue pour son Bilan 2023, et classe WALLIX dans les 15% d'entreprises travaillant sur leur transition écologique. Cette note, attribuée selon des critères de création et de mise au point d'un rapport sur les gaz à effet de serre, de plans d'action, d'objectifs climatiques, d'implication des équipes et de contributions carbone, traduit l'engagement de WALLIX en faveur de la réduction de son impact environnemental.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025, le 19 mars 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

