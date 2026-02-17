Arc: un repreneur se retire, une seule offre de reprise connue

L'usine Arc France à Arques(Pas-de-Calais). ( AFP / DENIS CHARLET )

L'un de deux candidats connus à la reprise du fabricant de produits en verre Arc a annoncé à l'AFP s'être retiré, laissant sauf surprise un seul candidat à la reprise, Timothée Durand, dont l'offre prévoit 300 licenciements.

L'ancien président de l'entreprise Patrick Puy, qui avait présenté un plan de relance sans suppression de poste et demandé un report des échéances, a indiqué avoir "choisi en responsabilité de ne pas retarder le processus", et de retirer son offre de reprise.

"J'avais besoin d'au moins un mois supplémentaire pour faire les choses sérieusement" a ajouté M. Puy dans un message transmis à l'AFP.

Il a donc décidé de renoncer "au regard de la situation financière de l'entreprise qui nécessite une reprise en main rapide et compte tenu de l'existence d'une autre offre de reprise, travaillée depuis novembre 2025 préalablement à l'ouverture du redressement judiciaire", a-t-il souligné.

Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé le 7 janvier en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché.

Le jour-même un projet de reprise a été annoncé, porté par Timothée Durand, membre d'une famille de propriétaires historiques d'Arc où il a passé la majeure partie de sa carrière jusqu'en 2024. L'entreprise a aussitôt qualifié l'offre de "sérieuse" et "réaliste".

Elle porte sur l'ensemble du groupe bicentenaire, qui emploie 5.700 salariés dans le monde, dont encore 3.500 à Arques (Pas-de-Calais), où sont basés sa principale usine et son siège social.

L'offre prévoit le maintien de 2.700 emplois sur 3.500 sur le site d'Arques (Pas-de-Calais), avec 300 licenciements et des départs volontaires.

Aucun autre repreneur ne s'est fait connaître selon les syndicats, alors que le délai légal pour déposer une offre expire mardi à minuit.

La décision finale du tribunal de commerce pourrait intervenir autour du 10 mars.