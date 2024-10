WALLIX : WALLIX One Enterprise Vault, le gestionnaire de mots de passe personnel sécurisé qui renforce la productivité et la conformité des entreprises

Paris, le 29 octobre 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et leader reconnu dans la gestion des identités et des accès, propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels. WALLIX annonce le lancement de WALLIX One Enterprise Vault , une solution SaaS dédiée à la gestion de mots de passe personnel. Ce coffre-fort numérique permet d'offrir du confort aux utilisateurs dans leur usage numérique au quotidien, tout en permettant aux entreprises de renforcer leur immunité aux attaques cyber et aux fuites de données. La solution permet de rationaliser la gestion des accès en centralisant et en sécurisant les identifiants des collaborateurs de l'organisation. La solution facilite ainsi le partage de mots de passe dans une équipe, tout en garantissant des connexions rapides et sécurisées aux applications et aux données.

Les organisations sont sans cesse confrontées à de nouvelles vulnérabilités, en grande partie dues à la gestion décentralisée des mots de passe et des identités numériques. Une étude de Gartner TM [1] souligne que 52 % des employés admettent avoir des pratiques non sécurisées en matière de mots de passe, enfreignant les politiques de sécurité pour des raisons de rapidité, de commodité ou pour répondre à une urgence professionnelle . La multiplication des applications et des utilisateurs rend également vulnérable la gestion des accès aux assets de l'entreprise. WALLIX One Enterprise Vault s'inscrit dans la mission de WALLIX de protéger les actifs numériques stratégiques des entreprises, et s'appuie sur sa plateforme WALLIX One IdaaS , afin de bénéficier de tous les nombreux avantages opérationnels du SaaS, de fonctionnalités d'authentification avancées, et d'un hébergement Français redondé et certifié ISO 27001 .

Conformité et bonnes pratiques de cybersécurité

Les failles de sécurité qui sont de plus en plus fréquentes impliquent souvent des erreurs humaines évitables. En réduisant les risques de gestion manuelle de mots de passe et en facilitant le partage sécurisé de ces derniers, WALLIX One Enterprise Vault contribue au respect des normes de sécurité les plus rigoureuses ( NIS2 ou ISO 27001 ).

Grâce à un espace de stockage entièrement chiffré, cette solution centralise les informations d'identification et réduit les risques liés à l'utilisation de mots de passe faibles ou réutilisés. Avec son générateur de mots de passe avancé, les utilisateurs peuvent également créer des mots de passe uniques et robustes, renforçant davantage la sécurité des accès.

En mettant en place un référentiel sécurisé pour gérer les informations d'identification à l'intérieur des organisations, WALLIX One Enterprise Vault encourage et sécurise la collaboration entre les équipes qui peuvent rapidement et simplement partager des identifiants et données sensibles sans compromission de la sécurité. L'intégration de l'authentification multi-facteurs ( MFA ), recommandée par l'ANSSI depuis 2021, ajoute également une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les accès aux ressources de l'entreprise.

WALLIX One Enterprise Vault intègre « by design » le respect de la vie privée. Les données sont chiffrées de bout en bout (WALLIX ne pouvant pas exploiter les données sans la clé de l'utilisateur) garantissant ainsi une totale confidentialité des informations.

Productivité et expérience utilisateur améliorée

WALLIX One Enterprise Vault réduit significativement la charge de travail des administrateurs tout en offrant une expérience utilisateur fluide. Qu'il s'agisse de coffres-forts personnels, de coffres-forts partagés, les salariés peuvent effectivement stocker des identités mais également des cartes de crédit, des notes ou des pièces jointes, et partager des fichiers sensibles en toute sécurité à leurs collaborateurs.

Les administrateurs quant à eux voient la gestion de l'ensemble du parc informatique facilité. Le recouvrement du mot de passe principal des utilisateurs et des comptes est automatisé, la gestion du cycle de vie des comptes utilisateurs en fonction des mouvements des salariés simplifiée et les bonnes politiques de sécurité appliquées.

Julien Cassignol, CPO de WALLIX , déclare : « Nous avons à cœur de mettre à profit notre expertise de la sécurité des identités et des accès des utilisateurs à risques, le PAM, pour protéger et gérer les accès de tous les collaborateurs de l'entreprise. A travers notre plateforme SaaS WALLIX One , nous avons la capacité à fournir des services de gestion simplifiée des identités ( IDaaS ), d'authentification unique renforcée et centralisée ( SSO ) et maintenant, un service de gestion des mots de passe personnel avec WALLIX One Enterprise Vault . Nous continuons à renforcer l'approche Zéro-Trust chez nos clients en amenant les utilisateurs d'une organisation à prouver leur identité avant de vérifier et fournir l'autorisation d'accéder aux ressources et aux applications de l'entreprise. Cette approche offre un excellent compromis entre le confort et la sécurité recherchés par les utilisateurs d'une organisation, ce qui est particulièrement essentiel pour des sous-traitants de grands groupes, pour les entreprises de taille moyenne ou les PME. »

Pour plus d'information : https://www.wallix.com/fr/produits/enterprise-vault/

À propos de WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité qui offre aux entreprises des solutions de sécurité des identités et des accès robustes, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en matière de gestion des accès à privilèges, d'accès des collaborateurs et d'accès à la gouvernance protègent les actifs critiques, rationalisent la conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions d'identité et d'accès simples et sécurisées, WALLIX a pour mission de permettre des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT).

www.wallix.com | info@wallix.com

[1] Source : Enquête Gartner 2022 sur les facteurs de comportement de cybersécurité