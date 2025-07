WALLIX : WALLIX obtient le label Happy@Work pour la sixième année consécutive

Paris, 22 juillet 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce sa labélisation "Happy@Work" par ChooseMyCompany, organisme de référence qui valorise le bien-être au travail au travers d'une grande enquête annuelle.

Des collaborateurs "heureux au travail"

Pour la sixième année consécutive, WALLIX a participé à l'enquête pilotée par la société ChooseMyCompany permettant de mesurer le bien-être de ses 250 collaborateurs. L'enquête a été conduite par le biais d'un questionnaire anonyme portant sur la raison d'être, l'environnement de travail, le développement professionnel, la durabilité, le management et la reconnaissance.

Avec un taux de participation de 60%, WALLIX a obtenu la note globale de 4,04/5 (comparé à 3,97 en 2024) et un taux de recommandation de 71,9% en nette amélioration par rapport au taux de 61,1% obtenu en 2024.

Sur les six critères évalués par ses collaborateurs, WALLIX se distingue particulièrement sur :

Une raison d'être inspirante et motivante (72,8%)

Un environnement de travail satisfaisant et bienveillant (67,9%)

Un engagement fort en matière de développement durable (66,9%)

Un développement professionnel efficace (63,7%)

WALLIX a ainsi reçu la certification Happy@Work pour l'année 2025 pour 4 zones géographiques : la France, l'Espagne, l'Europe, le Monde.

Une politique RSE récompensée

WALLIX associe ses engagements environnementaux, sociaux et sociétaux à la performance de l'entreprise.

Au cours du 1 er semestre 2025, WALLIX a ainsi été récompensé pour sa performance extra-financière en obtenant, pour la campagne Ethifinance ESG Rating 2024, la médaille d'or d'Ethifinance pour la 2 ème année consécutive avec une note de 80/100 nettement supérieure à la moyenne de 52/100 obtenue par les sociétés étudiées du secteur des Technologies de l'information. Le Groupe a également obtenu la médaille d'argent Greenly pour son premier Bilan de Gaz à effet de serre.

Amaury Rosset, Chief Financial Officer déclare : « C'est une grande satisfaction de voir notre engagement encore une fois reconnu par celles et ceux qui font vivre WALLIX au quotidien. Cette distinction témoigne d'une culture d'entreprise que nous façonnons depuis des années : un cadre de travail fondé sur la confiance, l'autonomie et l'envie de réussir ensemble. Nos équipes sont pleinement investies dans notre mission de protection des identités et des accès. Elles sont fières de contribuer à un numérique plus sûr, et trouvent du sens et de la motivation dans les projets qu'elles mènent. »

Prochaine publication : Résultats semestriels 2025, le 9 octobre 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 600 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com

