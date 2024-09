WALLIX : WALLIX obtient le label Happy At Work pour la France, l'Espagne, l'Europe et le Monde

Paris, 24 septembre 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce sa labélisation "Happy at Work" par ChooseMyCompany, organisme de référence qui valorise le bien-être au travail au travers d'une grande enquête annuelle.

Des collaborateurs "Happy At Work"

Pour la cinquième année consécutive, WALLIX a participé à l'enquête pilotée par la société ChooseMyCompany permettant de mesurer le bien-être de ses 240 collaborateurs par le biais d'un questionnaire anonyme portant sur le développement professionnel, l'environnement de travail, la motivation et le management, le salaire et la reconnaissance, la fierté et le plaisir au quotidien.

Avec un taux de participation de 69,2%, WALLIX a obtenu la note globale de 3,97/5 et un taux de recommandation de 61,1% :

78,3% des Wallixiens sont satisfaits du ratio vie professionnelle et personnelle ;

75,8% des Wallixiens voient l'impact et l'utilité de leur travail ;

73,9% des Wallixiens apprécient la qualité des relations humains au sein de WALLIX ;

71,9% des Wallixiens apprécient leur environnement de travail.

WALLIX a ainsi reçu la certification Happy@Work pour l'année 2024 pour 4 zones géographiques : la France, l'Espagne, l'Europe, le Monde. WALLIX a également été certifié HappyIndex®Trainees.

Une politique RSE engagée

WALLIX veille à ce que son développement soit responsable et durable. En février 2024, WALLIX a ainsi été récompensé pour sa performance extra-financière en obtenant, pour la campagne Ethifinance ESG Rating 2023, la médaille d'or d'Ethifinance ESG avec une note de 72/100 (comparée à 47/100 pour le secteur). Le pilier social affichait une excellente note de 81/100 nettement supérieure à la moyenne sectorielle de 36/100 témoignant de l'engagement du Groupe dans une démarche responsable auprès de ses collaborateurs.

Delphine Schoffler, Directrice des Ressources Humaines de WALLIX déclare : « Nous sommes convaincus que le bien-être de nos salariés est fondamental pour assurer la performance et la réussite de WALLIX. Au-delà du bien-être au travail, nous sommes à l'écoute des besoins de nos salariés. Nous essayons de les accompagner dans leurs projets de formation et de mobilité, afin qu'ils puissent évoluer dans un environnement de travail aussi stimulant qu'enrichissant. À mesure que la société progresse, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nos collaborateurs, lesquels évoluent à nos côtés et font évoluer l'entreprise ! Cette satisfaction des collaborateurs a un effet positif sur l'attractivité de WALLIX et la qualité des services rendus à nos clients. Nous avons ainsi l'intention de poursuivre nos efforts pour faire grandir nos talents et leur offrir une carrière à la hauteur de leurs ambitions, et de celles du Groupe. »

Pour plus d'information, visionnez l'enregistrement du Cyber Vision Day By WALLIX qui s'est tenu le 21 mai 2024 avec l'intervention de Delphine Schoffler .

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

