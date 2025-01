WALLIX : WALLIX obtient la certification ISO/IEC 27001:2022 afin de maintenir le plus haut niveau de sécurité des accès numériques sensibles

Paris, le 9 janvier 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et leader reconnu dans la gestion des identités et des accès, propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. WALLIX est fier d'annoncer l'obtention de la certification ISO/IEC 27001:2022, norme reconnue mondialement pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI), qui propose une approche systématique de la gestion des informations sensibles de l'entreprise, assurant leur confidentialité, intégrité et disponibilité. Cette certification met en évidence l'engagement permanent de WALLIX à protéger les données de ses clients contre les cybermenaces.

Les exigences de la norme ISO/IEC 27001:2022

La norme ISO/IEC 27001:2022 spécifie les exigences pour établir, implémenter, maintenir et améliorer continuellement un Système de Gestion de la Sécurité de l'Information (SGSI). En adhérant à cette norme, WALLIX gère la sécurité de l'information de sa plateforme SaaS WALLIX One dans le respect d'un cadre des plus rigoureux afin de protéger les données de ses clients, employés ou partenaires. Cette certification démontre l'engagement continu de WALLIX envers l'excellence en assurant des pratiques de sécurité robustes, et souligne une approche proactive pour atténuer les risques d'usurpation d'identités et d'accès non autorisés aux infrastructures IT ou OT des entreprises.

Le process de certification de WALLIX

Ce processus de certification a impliqué un audit externe rigoureux (Certi-Trust est une marque de services de certification indépendante) qui a évalué divers aspects des opérations de WALLIX, incluant ses systèmes informatiques corporatifs, les environnements de développement de produits et les services de support client. La conformité avec la norme ISO/IEC 27001:2022 confirme que WALLIX adhère aux plus hauts standards internationaux pour la sécurité des données et la gestion des risques.

Pascal Fortier, CISO de WALLIX , déclare : « Obtenir la certification ISO/IEC 27001:2022 est un témoignage de nos mesures de sécurité rigoureuses en matière de gestion du risque informatique. Cela s'aligne avec notre mission de fournir des solutions sécurisées et fiables à nos clients, pour garantir l'intégrité et la confidentialité de leurs données les plus critiques. La certification ISO/IEC 27001:2022 est fondamentalement liée à notre engagement de protéger tous les actifs numériques des entreprises et à mettre en place un cadre pour prévenir les violations et les cyber attaques. »

À propos de WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité qui offre aux entreprises des solutions de sécurité des identités et des accès robustes, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en matière de gestion des accès à privilèges, d'accès des collaborateurs et d'accès à la gouvernance protègent les actifs critiques, rationalisent la conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions d'identité et d'accès simples et sécurisées, WALLIX a pour mission de permettre des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT).

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz+33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr