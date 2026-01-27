WALLIX : WALLIX lance WALLIX One Console pour optimiser l'efficacité opérationnelle et simplifier la cybersécurité des entreprises et des organisations

Paris, le 27 janvier 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur de cybersécurité et leader européen de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. WALLIX annonce le lancement de WALLIX One Console , une solution unifiée conçue pour piloter et gouverner l'ensemble des solutions de cybersécurité WALLIX depuis une interface unique. WALLIX franchit une nouvelle étape dans la simplification et l'industrialisation des politiques de cybersécurité. En centralisant la gouvernance des accès et des identités numériques, la solution répond à une attente forte des organisations et des entreprises : réduire la complexité opérationnelle, maîtriser les coûts et améliorer l'efficacité des équipes IT, tout en renforçant leur niveau de sécurité et de résilience.

Une réponse concrète aux enjeux de productivité et de conformité

Dans un contexte géopolitique et économique tendu marqué par une pression réglementaire, WALLIX One Console apporte une réponse immédiatement opérationnelle. Selon les analyses internes de WALLIX [1] , la centralisation des opérations permet de réduire jusqu'à 14 % la charge d'administration, soit jusqu'à presque 2 mois de travail économisés par administrateur chaque année. En automatisant les tâches répétitives et en mutualisant les opérations, la console contribue à réduire les coûts d'exploitation, tout en permettant aux équipes IT de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Au-delà des gains de productivité, WALLIX One Console renforce la cohérence des politiques de sécurité à l'échelle de l'organisation. L'harmonisation des pratiques limite les risques liés aux erreurs humaines et aux configurations hétérogènes, tout en facilitant la conformité aux principales réglementations européennes et internationales (NIS2, ISO 27001, etc.), grâce à une visibilité globale et à des audits centralisés simplifiés.

Cette approche s'adresse en priorité aux grandes entreprises, aux organisations multisites et aux Managed Services Providers (MSP), confrontés à une complexité croissante dans la gestion de leurs environnements de sécurité et à des impératifs forts de rationalisation des coûts.

Une console au cœur de la stratégie plateforme de WALLIX

Déployée dans un premier temps pour la gestion des accès à privilèges ( WALLIX PAM ), WALLIX One Console a été conçue dès l'origine pour évoluer vers la plateforme unifiée de WALLIX , appelée à orchestrer l'ensemble des solutions WALLIX : gestion des accès à privilèges, gestion des accès utilisateurs ( WALLIX IDaaS ) et gouvernance des identités ( WALLIX IAG ).

Cette trajectoire répond à une attente claire du marché : simplifier les environnements de cybersécurité, limiter la prolifération des outils et éviter des plateformes lourdes et complexes à administrer. Elle incarne l'ambition de WALLIX de proposer une plateforme européenne alternative, conçue pour réduire le coût total de possession (TCO) et offrir une scalabilité choisie par les organisations, dans un contexte où les plateformes globales d'IAM et de cybersécurité se révèlent souvent rigides et coûteuses.

Fidèle à ses valeurs, WALLIX s'inscrit dans une vision de long terme fondée sur la protection des données, la conformité réglementaire, la transparence, la liberté de choix, la simplicité d'usage et l'indépendance technologique, afin de permettre aux organisations d'opérer librement dans des environnements numériques et industriels de plus en plus contraints.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité, leader de la gestion des accès à privilèges (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grands cabinets d'analystes, WALLIX accompagne plus de 4 000 organisations à travers le monde. Sa mission est simple : protéger les identités, les accès et les privilèges dans tous les environnements IT et OT, offrant aux entreprises la liberté d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sûr.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz+33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Estimation fondée sur une étude interne WALLIX, réalisée à partir de gabarits de projets et de benchmarks internes ; les résultats peuvent varier selon les contextes et environnements, et n'ont aucune valeur contractuelle