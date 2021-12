WALLIX : WALLIX INITIE UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE AUTOFINANCÉE AVEC SON PLAN STRATÉGIQUE À 4 ANS "UNICORN 2025"

WALLIX dispose, à l'issue du plan Ambition 21, de fondamentaux solides : une offre leader sur le marché du PAM[1], une large base de clients équipés et une présence géographique étendue ;

Avec la transformation digitale et l'explosion inhérentes des accès liés aux nouveaux usages numériques, WALLIX bénéficie d'une dynamique de marché particulièrement porteuse avec un doublement du marché du PAM d'ici 2025 ;

La vision stratégique portée, le "PAM pour tous", a pour ambition de positionner WALLIX comme un acteur leader dans la construction d'un monde numérique de confiance ;

Une trajectoire de croissance, majoritairement organique, soutenue par 10 M€ d'investissements autofinancés ;

Un objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025.



Paris, 10 décembre 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce son plan stratégique pour la période 2022-2025 et réaffirme son ambition de devenir un acteur incontournable dans l'avènement d'un monde numérique de confiance.



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « En quelques années, WALLIX est devenu un acteur incontournable de la cybersécurité, leader Européen reconnu par les analystes référents de l'industrie comme Kuppingercole et Gartner, avec une présence mondiale qui s'appuie sur un puissant écosystème de partenaires intégrateurs et revendeurs formés et certifiés. Le groupe dispose ainsi d'atouts technologiques et stratégiques majeurs pour poursuivre sa croissance et contribuer à l'émergence d'une offre souveraine de cybersécurité en Europe, conforme aux nouvelles exigences règlementaires en matière de gestion du risque informatique, et responsable.

Cette stratégie ambitieuse, portée par notre nouveau plan UNICORN 25, vise à répondre aux enjeux de sécurité liés à la transformation digitale, avec la nécessité d'ouverture et l'essor, inéluctable et exponentiel, des accès aux systèmes numériques qu'ils soient dans les organisations ou dans la société. Avec notre vision, du "PAM pour tous", nous accompagnons ces évolutions structurantes partout dans le monde, en apportant des solutions pour sécuriser l'ensemble des accès numériques, que ce soient ceux des utilisateurs, et demain des objets connectés et des systèmes industriels.

Il s'agit d'une formidable opportunité pour WALLIX de changer d'échelle et devenir un leader mondial dans la sécurisation de la transformation numérique, avec l'ambition d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 et une marge opérationnelle située à terme dans le haut du marché. Fer de lance de la Responsabilité Numérique des Entreprises, WALLIX souhaite œuvrer à la construction d'un monde numérique de confiance et être un acteur structurant de la filière Cybersécurité en Europe. »



Le plan "Ambition 21" a permis de construire les fondamentaux solides nécessaires à ce nouveau cycle de croissance pérenne

Grâce aux investissements structurants réalisés depuis 2018, WALLIX dispose aujourd'hui d'une offre exhaustive sur le PAM et élargie aux segments adjacents (WALLIX Bastion, WALLIX BestSafe lancé en février 2020, WALLIX Trustelem lancé en mai 2020) qui lui permet de répondre à l'ensemble des menaces issues de l'implémentation de nouvelles technologies (IoT, Cloud…) ou des nouveaux services digitalisés (télémédecine, télétravail, smart city, maintenance prédictive…). Ce savoir-faire technologique a permis à WALLIX d'être reconnu "Overall Leader" parmi les acteurs internationaux du PAM identifiés par le cabinet d'analystes Kuppingercole et nommé Challenger et seul éditeur européen parmi les 10 leaders mondiaux dans le PAM Magic Quadrant 2021 de Gartner.

Dans le cadre du plan "Ambition 21", WALLIX a fortement densifié son implantation géographique avec une présence accrue en Allemagne et l'ouverture de bureaux en Espagne, en Italie et aux Emirats Arabes Unis. Au-delà de sa forte présence géographique en Europe, WALLIX a su construire et mobiliser un réseau d'environ 300 partenaires (revendeurs & distributeurs) qui permettent au Groupe de couvrir commercialement 80% du marché mondial. En Europe, le Groupe a récemment signé des partenariats avec TechData pour l'Espagne et le Royaume-Uni et IT2Soft pour les pays nordiques. WALLIX a également posé les premiers jalons d'une présence en Amérique du Nord, avec ces implantations aux Etats-Unis et au Canada, qui présentent un important potentiel de croissance pour le Groupe.

Pour nourrir sa croissance, WALLIX a développé des verticales métier à fort potentiel comme la santé ou l'industrie. Dans l'industrie, WALLIX propose notamment son offre embarquée dans les équipements destinés à l'industrie 4.0, WALLIX Inside, regroupant les technologies de sécurisation des accès et des identités de WALLIX, intégrées « by-design » dans des solutions métiers.

Porté par la forte traction du marché et une approche innovante de ses offres, le Groupe dispose aujourd'hui d'une base de près de 1 600 clients équipés avec ses solutions et sur laquelle WALLIX entend s'appuyer pour poursuivre sa trajectoire de forte croissance.

WALLIX a généré un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2020 et s'inscrit, sur le 1er semestre 2021, dans une trajectoire de forte croissance que le Groupe entend poursuivre sur l'ensemble de l'exercice. Le Groupe WALLIX récolte ainsi les fruits de la stratégie de conquête, déployée dans le cadre du plan "Ambition 21", avec une nette amélioration de son résultat opérationnel au 1er semestre 2021 et la perspective d'atteindre la rentabilité au second semestre de l'exercice.



Un marché en croissance de +20% par an, porté par l'accélération de la transition numérique et la démultiplication des accès qu'elle engendre

WALLIX évolue aujourd'hui dans un marché particulièrement porteur : accélération de la transition numérique avec de nouveaux usages, nécessitant des investissements croissants en matière de cybersécurité pour répondre à la multiplication des attaques informatiques.

La digitalisation de l'économie a connu, avec la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, une accélération sans précédent. Afin d'assurer la continuité d'activité et productivité des entreprises, tous les secteurs d'activité repensent leurs canaux de communication entre collaborateurs, clients et fournisseurs. Les interactions et échanges sont aujourd'hui démultipliés, instantanés et mobiles. La sécurité des accès à l'information et aux données devient, plus que jamais un enjeu majeur pour s'assurer d'une bonne transformation numérique.

Dans le même temps, l'augmentation fulgurante des accès et des ressources digitales engendre un accroissement des risques inhérents, avec une recrudescence des cyberattaques, multipliées par quatre en 2020 d'après l'ANSSI. Le coût de la cybercriminalité, estimé à 6 000 milliards de dollars, en fait la troisième économie mondiale en 2021 et devrait, selon les prévisions encore, presque doubler d'ici 2025

Ce mouvement de fond, avec toujours plus de mobilité, un nombre croissant d'identités à gérer, pour les individus et également pour les objets devraient encore s'amplifier dans les années à venir. Ce foisonnement des accès est un véritable levier de croissance pour l'industrie de la protection des accès et des identités. D'après le cabinet d'analyse Kuppingercole, le marché du PAM devrait ainsi doubler d'ici 2025 pour atteindre 3,1 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de moyenne de 21% sur la période 2021-2025.



Une vision structurante à moyen terme : le PAM pour tous

Pour répondre à la démultiplication des accès et à cette demande croissante des entreprises pour sécuriser les actifs numériques, WALLIX a développé une vision, le "PAM pour tous", lui permettant d'offrir à ses clients la promesse d'une transformation digitale sécurisée, pour tous et tout, n'importe où et n'importe quand. Cette stratégie s'articule autour de trois axes principaux :

le leadership du PAM : WALLIX entend déployer ses technologies de sécurisation, notamment Bastion et BestSafe, au-delà des utilisateurs de comptes à privilèges et ainsi sécuriser, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque, et des postes de travail, d'une organisation. Cette extension prévoit également le déploiement de solutions 100% Cloud (Bastion for Cloud) pour adresser les besoins des acteurs cloud ou nativement en SaaS comme le retail et les médias.

: WALLIX entend déployer ses technologies de sécurisation, notamment Bastion et BestSafe, au-delà des utilisateurs de comptes à privilèges et ainsi sécuriser, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque, et des postes de travail, d'une organisation. Cette extension prévoit également le déploiement de solutions 100% Cloud (Bastion for Cloud) pour adresser les besoins des acteurs cloud ou nativement en SaaS comme le retail et les médias. l'extension de l'offre WALLIX à l'IAM : WALLIX souhaite ainsi accompagner ses clients sur leurs problématiques adjacentes de gestion et de gouvernance des identités et des accès. Pour cela, WALLIX entend développer des compléments d'offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) avec pour objectif d'accroitre la valeur clients.

: WALLIX souhaite ainsi accompagner ses clients sur leurs problématiques adjacentes de gestion et de gouvernance des identités et des accès. Pour cela, WALLIX entend développer des compléments d'offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) avec pour objectif d'accroitre la valeur clients. la cybersécurité embarquée : Afin de répondre aux enjeux à venir de l'interconnexion IT/OT et l'avènement de l'Internet des objets, WALLIX poursuit le développement de solutions de cybersécurité embarquée, à l'instar de WALLIX Inside ou de la plateforme Oscar, lauréat du Grand Défi Cyber.[2] Fort des premiers partenariats conclus avec Fives et Schneider Electric, WALLIX Inside a pour ambition de proposer aux industriels la possibilité de fournir des solutions sécurisées par design et constituera un puissant levier de croissance rentable pour WALLIX à moyen terme.



Poursuite de l'expansion internationale et enrichissement des modèles de distribution

L'expansion internationale reste un pilier de la croissance de WALLIX, avec un objectif de consolider le leadership du Groupe en Europe et de renforcer significativement sa présence sur le marché nord-américain. Aux Etats-Unis, WALLIX pourra assoir son développement en capitalisant, dans un premier temps, sur le partenariat d'envergure signé en mai dernier avec Arrow Electronics, un des leaders de la distribution informatique, donnant ainsi accès à plus de 1 000 revendeurs et intégrateurs, qui accompagnent des millions de clients aux USA, tous secteurs confondus. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX aux Etats-Unis, offrant aux entreprises américaines toute l'expertise du Groupe en matière de sécurisation des accès et des identités.

Au terme du plan Unicorn 25, WALLIX ambitionne de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international.

Au-delà de la couverture géographique, WALLIX prévoit d'adjoindre de nouveaux modèles de commercialisation à son modèle actuel de "Channel" (300 revendeurs et distributeurs à valeur ajoutée). D'abord, en développant, auprès des Grands comptes, une approche de gestion en direct des grands comptes stratégiques (Global accourt management) avec une équipe WALLIX dédiée fournissant un rôle d'expert cyber sur le terrain aux cotés de grands Intégrateurs. Pour déployer la distribution de produits et services intégrant les technologies WALLIX au plus grand nombre, le Groupe va mettre en place une stratégie d'alliance avec des acteurs de l'industrie 4.0, des fournisseurs de services partagés ou des partenaires technologiques afin que ces derniers distribuent des offres intégrant les solutions de cybersécurité WALLIX. WALLIX Inside pose déjà les jalons de ce modèle OEM qui est amené à se développer fortement d'ici la fin du plan Unicorn 25.

Dans cette optique, WALLIX s'inscrit dans le développement d'un véritable écosystème de la cybersécurité en renforçant ses liens avec ses partenaires commerciaux bien sûr, mais également en nouant des alliances avec des acteurs technologiques ou des laboratoires de recherche ou des intégrateurs de solutions métiers.



Un objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle supérieur à 15%, à l'horizon 2025

WALLIX anticipe des investissements de l'ordre de 10 M€, pour atteindre ses objectifs de croissance organique. Ces investissements, dont 40 à 50% devraient être réalisés sur l'exercice 2022, seront autofinancés par le Groupe. Ils cibleront prioritairement l'innovation et la R&D produit et l'expansion des activités de marketing et de ventes.

Le plan Unicorn 25 est dimensionné pour permettre à WALLIX d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2025 avec un objectif de rentabilité opérationnelle supérieure à 15%. L'atteinte de ces objectifs est majoritairement portée par une dynamique de croissance organique forte, estimée à 30% par an en moyenne sur l'ensemble du plan, et complétée par un volet de croissance externe.

Avec Unicorn 25, WALLIX entre dans une nouvelle ère de développement qui va lui permettre d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités et se positionner comme un acteur fédérateur de la cybersécurité, garant de la protection des organisations dans un monde digital. WALLIX se positionne dès aujourd'hui pour répondre aux besoins futurs du monde pleinement numérique.

[1] Gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management)

[2] OSCAR est lauréat du Grand Défi Cyber, appel à projets lancé dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité portée par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) et France Relance.

