WALLIX : WALLIX IBÉRICA ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT SUR TOUTE L'ESPAGNE EN SIGNANT UN CONTRAT AVEC TECH DATA, LE LEADER EUROPÉEN DE LA DISTRIBUTION INFORMATIQUE

Un an après son lancement, WALLIX Ibérica est une société en croissance, malgré un contexte de pandémie. En signant un contrat de partenariat avec Tech Data, WALLIX Ibérica renforce sa stratégie Channel et marque un véritable tournant dans son développement.

Tech Data, leader de la distribution informatique en Europe, travaille avec plus de 6000 revendeurs et intégrateurs qui fournissent des milliers de clients en Espagne. Ainsi, WALLIX Ibérica va démultiplier la distribution des solutions WALLIX dans tout le pays.

En signant un contrat de partenariat avec Tech Data, WALLIX Ibérica s'inscrit dans la stratégie Channel du groupe et se renforce sur les secteurs clés de WALLIX : industrie, santé, et services financiers, secteurs particulièrement touchés par les cyberattaques pendant la pandémie.



Paris, 17 novembre 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce l'accélération du développement de sa filiale espagnole : WALLIX Ibérica, en signant un contrat de partenariat avec le leader européen de la distribution informatique : Tech Data. Un an seulement après la création de WALLIX Ibérica, cette signature marque un tournant dans le développement de la filiale. Grâce à son réseau de partenaires revendeurs intégrateurs et désormais grâce à Tech Data, WALLIX Ibérica couvre la totalité de l'Espagne.



WALLIX Ibérica renforce sa stratégie Channel en signant un contrat avec Tech Data

Un an après son lancement, WALLIX Ibérica est une société en croissance, malgré un contexte de pandémie. Le Business model de WALLIX Ibérica est, comme WALLIX, un modèle de vente indirecte : le Channel. Les solutions de WALLIX sont vendues grâce à un réseau de 316 partenaires (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux (GSI) et cabinets de conseil), partout à travers le monde. Véritable modèle de réussite puisque WALLIX couvre aujourd'hui 80% du marché mondial grâce à ses partenaires, objectif fixé en 2018 lors du lancement du plan de développement Ambition 21. Les partenaires de WALLIX Ibérica bénéficient du même dispositif d'accompagnement - le Business Partner Program - que tous les partenaires de WALLIX.

Avec son réseau de partenaires existants et désormais avec Tech Data, WALLIX Ibérica couvre la totalité de l'Espagne. Tech Data, en tant que distributeur, travaille avec plus de 6000 revendeurs et intégrateurs qui fournissent des milliers de clients dans tout le pays. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX, pour offrir aux entreprises espagnoles toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités.

En signant un contrat de partenariat avec Tech Data, WALLIX Ibérica s'inscrit dans la stratégie Channel du groupe et se renforce sur les secteurs clés de WALLIX : industrie, santé, et services financiers, secteurs particulièrement touchés par les cyberattaques pendant la pandémie. Pour cela, WALLIX Ibérica compte s'appuyer sur le réseau de revendeurs et intégrateurs de Tech Data, notamment les spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP).

"Avec la recrudescence des cyberattaques, la sécurisation des accès aux données des entreprises et la protection des identités numériques (collaborateurs, partenaires, prestataires, etc.) n'ont jamais autant été au cœur des préoccupations. Pour répondre à ces enjeux, Tech Data, en tant que leader de la distribution informatique en Europe, se doit d'offrir les meilleures solutions du marché, comme le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX. Avec les grandes compétences techniques et commerciales de WALLIX et la force de frappe de Tech Data, nous allons, ensemble, permettre à toutes les entreprises espagnoles de reprendre le contrôle des accès à leurs données (postes de travail, serveurs, cloud, réseaux industriels, etc.)" explique Santiago Mendez, Advanced Solutions Director chez Tech Data.



De grandes ambitions pour WALLIX Ibérica

Dans les prochains mois l'accent sera mis sur le recrutement. Pour suivre le développement du Channel, avec l'entrée de Tech Data dans le Business Partner Program, il faut renforcer l'équipe commerciale de WALLIX Ibérica pour être en mesure de suivre et de mener à bien les nombreux projets qui vont arriver très rapidement et venir s'ajouter aux références clients aux côtés des hôtels RIU, de la société IT Proconsi ou encore de Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Avec une force commerciale conséquente, l'objectif va être de multiplier les partenaires dans les pays d'Amérique Latine. C'est un marché avec un immense potentiel et il est important pour WALLIX Ibérica de se positionner en tant que pionnier. En effet l'Amérique Latine est en train de réduire la fracture numérique avec l'OCDE et vient de connaitre une accélération de sa transformation numérique due à la pandémie qui n'était pas attendue avant 3 ans. Selon la Banque inter-américaine de développement, le cybercrime coûte à l'Amérique latine 90 milliards $ par an, soit presque 1,6% du PIB de la région. La cybersécurité va rapidement devenir une priorité pour les entreprises et les Gouvernements.

La force et la particularité de WALLIX Ibérica c'est son centre de R&D, spécialiste de la sécurisation des postes de travail. WALLIX Ibérica a ainsi développé WALLIX BestSafe, une solution d'EPM (Endpoint Privilege Management) qui sécurise l'ensemble des terminaux du parc informatique d'une entreprise. WALLIX BestSafe complète le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX. Les travaux du centre de R&D vont consister à développer des nouvelles fonctionnalités de WALLIX BestSafe, toujours plus avancées, pour renforcer continuellement la sécurité des entreprises.

"Seulement un an après la création de WALLIX Ibérica, la signature du contrat de partenariat avec Tech Data est le reflet d'une équipe engagée qui s'investit énormément pour le développement de la filiale. Cela marque aussi la reconnaissance de notre savoir-faire et notre expertise en matière de sécurisation des accès et des identités sur l'ensemble de l'Espagne. Cet engagement commun va nous permettre d'accélérer le développement de WALLIX Ibérica dans tout le pays." commente Xavier Lefaucheux, VP Sales Operations - Western Europe & Global Channel chez WALLIX.



"La croissance de WALLIX Ibérica repose sur la qualité de son offre produit, l'accompagnement local de l'équipe et l'efficacité de la stratégie de développement du groupe qui s'appuie sur un réseau fort de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés. Après Arrow ECS aux Etats-Unis, nous avons signé avec Tech Data en Allemagne, au Royaume Uni, et maintenant en Espagne. Ces partenariats avec des acteurs "leader" du marché permettent à WALLIX d'accélérer sa croissance à l'international avec une présence sur les marchés majeurs dans le monde, comme ici en Espagne. Ainsi WALLIX et sa filiale WALLIX Ibérica couvrent tous les secteurs d'activités, et notamment les plus sensibles comme l'industrie, la santé, le secteur public ou les services financiers qui ont particulièrement été touchés par les cyberattaques pendant la période de pandémie." ajoute Jean-Noel de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX.

A PROPOS DE TECH DATA

Tech Data, une société TD SYNNEX (NYSE : SNX), est un leader de la distribution et de l'agrégation de solutions pour l'écosystème informatique. Nous sommes un partenaire novateur qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques, à démontrer leurs performances commerciales et à débloquer des opportunités de croissance. Les 22 000 employés de TD SYNNEX, dont les sièges sociaux sont situés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, sont déterminés à réunir le meilleur des produits, services et solutions IT provenant de plus de 1 500 fournisseurs et éditeurs technologiques de premier plan. Notre offre de produits et solutions edge-to-cloud est ancrée dans quelques-uns des segments technologiques à la plus forte croissance, ce qui inclut le cloud, la cybersécurité, le big data/l'analytique, l'IoT, la mobilité et toutes les formes de services aaS. TD SYNNEX s'engage à servir ses clients et les communautés, et nous croyons que nous pouvons avoir une incidence positive sur les gens et la planète en agissant délibérément en tant qu'entreprise socialement responsable respectée. La diversité et l'inclusivité font partie de nos valeurs et nous aspirons à devenir la destination privilégiée des talents de l'écosystème IT. Pour plus d'informations, voir www.TDSYNNEX.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 316 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1500 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com



