WALLIX : WALLIX : Cris Réseaux va distribuer WALLIX IDaaS pour rendre la gestion des identités et des accès numériques en mode SaaS accessible aux PME

Paris, 20 juin 2023 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques prend un tournant dans son développement sur le marché de la gestion des identités et des accès en mode SaaS en signant un partenariat avec Cris Réseaux, le distributeur français qui a réalisé 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire en 2022 et une croissance de 23%. En tant que spécialiste des services managés, Cris Réseaux va distribuer auprès de ses 1500 revendeurs WALLIX IDaaS, la solution SaaS de gestion des identités et des accès de WALLIX. Parmi ces 1500 revendeurs, 300 sont des fournisseurs de services informatiques et cloud (MSP - Managed Services Providers), un des piliers de la stratégie de croissance de WALLIX. Autre force de Cris Réseaux, son catalogue d'offres majoritairement françaises et européennes répondant aux exigences des marchés publics. Ce partenariat s'inscrit dans plan de développement Unicorn 25 .

Les solutions de WALLIX répondent à deux enjeux fondamentaux des entreprises : sécuriser et faciliter les accès aux données.

Pour réduire le risque de cyberattaques et protéger les données, il est impératif de sécuriser les accès à l'infrastructure informatique de l'entreprise des collaborateurs les plus sensibles (comme les administrateurs qui possèdent tous les droits d'accès) - grâce PAM4ALL et PAM4OT. Il faut également gérer les accès de l'ensemble du personnel pour savoir qui a accès à quoi et pourquoi, et aussi faciliter leurs accès aux applications de l'entreprise, en toute sécurité, pour gagner en productivité - grâce à WALLIX IDaaS.

WALLIX IDaaS est une solution de gestion des identités et des accès en mode SaaS. Cela signifie qu'elle est disponible en tant que service informatique, entièrement opérée par WALLIX et hébergée en Europe. WALLIX IDaaS est une plateforme sur laquelle les collaborateurs vont retrouver toutes les applications métiers dont ils ont besoin pour travailler grâce à une librairie d'applications préconfigurées (Salesforce, Office 365...). Pour y accéder, une seule connexion suffit, via internet, avec un unique couple identifiant et mot de passe. C'est un gain de temps et de productivité pour les collaborateurs qui n'ont pas à mémoriser l'ensemble des mots de passe pour accéder à chacune de leurs applications. Pour renforcer la sécurité, cette unique connexion est associée à une authentification multi-facteurs (MFA - Multi-Factor Authentication). Grâce à WALLIX IDaaS, l'équipe informatique de l'entreprise ne gère plus de tickets de réinitialisation des mots de passe des applications. Les identités sont fédérées facilement à partir d'un annuaire sur site ou dans le cloud. Il est tout aussi simple de créer et gérer les autorisations d'accès et le cycle de vie des utilisateurs. Ainsi, l'équipe informatique dégage du temps et peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée.

En signant un partenariat avec le distributeur Cris Réseaux, WALLIX démultiplie sa force de frappe pour commercialiser WALLIX IDaaS. La force de Cris Réseaux c'est sa capacité à adresser un grand nombre de revendeurs et de fournisseurs de services informatiques et cloud (MSP - Managed Service Providers). Les MSP sont un enjeu important pour WALLIX. C'est un marché à fort potentiel [1] qui contribuera à atteindre les objectifs du plan Unicorn 25, et ceux des années suivantes. Un autre atout de Cris Réseaux, c'est son expertise technique, reconnue sur le marché. En effet, Cris Réseaux accompagne depuis 25 ans les revendeurs et depuis 10 ans les MSP dans le lancement et le développement de leur activité en France, ainsi que dans le choix et la formation des solutions distribuées. L'écosystème important de Cris Réseaux, de par sa taille, et le marché qu'il représente (correspondant à la cible mid-market de WALLIX) est indéniablement un vecteur de croissance pour WALLIX IDaaS.

Avec une implantation forte sur le territoire national, Cris Réseaux, via 7 agences et un catalogue d'offres principalement françaises et européennes, permet aux revendeurs de se positionner sur les marchés publics. Pour WALLIX la commande publique est essentielle pour faire émerger un marché européen de la cybersécurité. C'est un enjeu d'autonomie et de liberté pour nous tous. L'argent public doit être investi en priorité dans nos offres européennes, avec des quotas minima pour les PME, et idéalement la création d'un European Buy Act.

« Le partenariat avec Cris Réseaux ouvre un nouveau marché à WALLIX, et nous permet d'adresser un nombre de revendeurs très important, proches des petites et moyennes entreprises, qui bénéficieront ainsi de notre savoir-faire. La capacité de Cris Réseaux à proposer des offres combinées issues de son catalogue de produits représente des opportunités de ventes à valeur ajoutée pour les revendeurs de proximité. Leur réussite à porter l'offre WALLIX IDaas au plus grand nombre fera aussi notre succès collectif. » explique Laurent Gentil, Directeur Channel chez WALLIX .

« Ce partenariat avec WALLIX contribue à notre volonté de proposer une offre souveraine de bout en bout. Nos partenaires se connectent de plus en plus via des liens sécurisés, notamment à travers des VPN. Avec WALLIX IDaaS, on certifie les personnes autorisées à s'authentifier et à accéder aux ressources parfois sensibles de l'entreprise. Disposer d'une offre complète, souveraine et interconnectée est une demande de nos partenaires afin de couvrir l'ensemble des besoins de leurs clients. Aujourd'hui, le MFA/SSO et peut être demain, une offre WALLIX plus vaste… » conclut Frederic MASCLET, Gérant Cris Réseaux.

Cris Réseaux, distributeur national à valeur ajoutée depuis 1997, propose une gamme de solutions de cybersécurité autour de deux axes majeurs, le modèle MSP et la souveraineté numérique. Cris Réseaux accompagne plus de 1500 professionnels de l'informatique sur tous les segments, de la TPE aux Grands Comptes, dans la gestion de leur projet et de leur montée en compétences. À travers un maillage de 7 agences (Aix, Paris, Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Toulouse) mais aussi d'un service formation certifié QUALIOPI, Cris Réseaux mise sur la proximité et la réactivité pour apporter toujours plus de valeurs ajoutées à son écosystème.

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

[1] Évalué à 243,33 milliards de dollars en 2021, le marché des MSP est estimé à 557,10 milliards de dollars d'ici 2028, avec une croissance de 12,6 %, d'après Fortune Business Insights™ .

