WALLIX : WALLIX constitue un comité d'experts, utilisateurs prestigieux, pour adapter sa stratégie au plus près des besoins du marché

Paris, 27 juin 2023 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , crée un comité scientifique constitué de 6 personnalités, des dirigeants en charge de l'informatique et/ou de la cybersécurité, appartenant à des sociétés prestigieuses, qui croient en WALLIX et qui se donnent pour mission de l'aider et de l'accompagner à devenir un champion mondial de la cybersécurité :

Thierry AUGER , Corporate CIO & Group CISO, Lagardère

Loïc BOURNON , Expert, BRN Conseils

Gil DELILLE , Cyber security and IT risk senior advisor, Crédit Agricole

Didier GRAS , CISO, BNP PARIBAS - Banque Commerciale en France

Mylène JAROSSAY , Présidente du CESIN

François MARCHESSAUX , Senior Partner, Franz Partners

Le comité scientifique va épauler WALLIX pour accompagner la forte croissance organique du plan Unicorn , participer à l'amélioration de la rentabilité tout au long du plan, et délivrer des conseils pour une croissance externe ciblée. Pour cela, les membres vont se réunir au moins deux fois par an avec pour objectif de :

Partager leurs préoccupations et priorités en matière de cybersécurité

Face à un monde numérique en évolution constante et rapide, il faut être en mesure de cerner les enjeux de cybersécurité des clients pour pouvoir offrir une réponse optimale, en adéquation avec les besoins terrains. Le comité scientifique livre ses retours à WALLIX en matière de grande tendance comme le cloud et les priorités de cybersécurité qui en découlent.

Challenger la roadmap et la vision produit de WALLIX

Le comité scientifique aiguille WALLIX pour que les versions futures de PAM4ALL, sa solution unifiée de sécurisation de tous les accès numériques, répondent au plus près des besoins des organisations du monde entier, de manière à proposer une solution continuellement à l'état de l'art en matière de sécurisation et des accès et des identités numériques.

Prodiguer des conseils pour la prise de décisions stratégiques

En tant que représentants d'entreprises grands comptes, les membres du comité scientifiques font bénéficier WALLIX de leur expérience et de leur expertise pour aider WALLIX à prendre les meilleures décisions stratégiques : alliances, pénétration de secteur, orientation technologique, etc.

Échanger sur l'impact des exigences règlementaires (RGPD, NIS2...)

La mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques est un sujet quotidien pour les organisations et pour WALLIX. Avec des directives qui évoluent, les priorités des clients s'adaptent et ce doit être le cas des solutions de cybersécurité. En échangeant autour des enjeux de la conformité, le comité scientifique apporte à WALLIX une vision au plus près de la réalité marché.

" Nous avons beaucoup de chance d'avoir réuni autour de nous un panel d'experts de cette envergure qui ont envie de prendre part au développement de WALLIX. Nous réunissons régulièrement ces personnalités aux côtés des dirigeants et talents de la société pour, ensemble, tester nos projets stratégiques et faire émerger une offre de cybersécurité européenne différenciante, adaptée aux besoins des utilisateurs, déployable à l'échelle d'un grand groupe d'ampleur mondiale dans un contexte de transformation numérique. " explique Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX .

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

