WALLIX : WALLIX améliore significativement sa performance extra-financière et obtient la médaille d'or d'Ethifinance ESG Rating

Note Ethifinance ESG Rating de 72/100 ;

Amélioration de +13 points en 1 an ;

Surperformance de +25 points par rapport à la moyenne sectorielle ;

Médaille d'or décernée par Ethifinance ESG Rating.

Paris, 14 février 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce une notation extra-financière de 72/100 et obtient la médaille d'or de la part de l'agence Ethifinance ESG Rating.

WALLIX obtient, pour la campagne Ethifinance ESG Rating 2023, une note de 72/100, en amélioration de +13 points en un an.

Cette note porte sur les données extra-financières de 2022 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en 4 piliers : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes.

WALLIX se place nettement au-dessus de la moyenne sectorielle, qui ressort à 47/100, et se classe 16 ème parmi les 234 sociétés couvertes par Ethifinance ESG Rating dans le secteur des Technologies de l'information. Le Groupe se place 36 ème sur 458 dans la catégorie des sociétés générant un chiffre d'affaires de moins de 150 M€ et surperforme de +31 points. Enfin, WALLIX se classe 79 ème parmi les 349 sociétés françaises couvertes par Ethifinance ESG Rating et surperforme de +14 points cette catégorie.

Cette performance et cette amélioration significative de la notation témoigne des efforts déployés par le Groupe en matière de RSE.

Pour récompenser ses performances ESG, WALLIX reçoit la médaille d'or Ethifinance ESG Rating après la médaille d'argent décernée un an auparavant.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 21 mars 2024

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur européen de logiciels de cybersécurité, WALLIX est un leader mondial sur le marché de la gestion des identités et des accès. Avec une stratégie basée sur l'innovation et l'agilité, WALLIX se fixe pour mission de simplifier la cybersécurité de ses clients dans le monde entier. La suite de solutions WALLIX est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne près de 3000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse - Anne-Charlotte Dudicourt

06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr