Wallix vise une amélioration de sa rentabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:24

Le spécialiste des solutions de cybersécurité a vu son revenu mensuel récurrent (MRR) progresser de 29,1% au 31 décembre 2025, confirmant une dynamique commerciale soutenue.

Sur l'ensemble de l'exercice, Wallix signe un chiffre d'affaires annuel record de 40,6 millions d'euros, en hausse de 19,2%. La rentabilité s'est nettement améliorée au second semestre, avec un résultat d'exploitation désormais proche de l'équilibre sur 2025.

Pour 2026, la société anticipe la poursuite de la croissance, des investissements maîtrisés et une nouvelle amélioration de la rentabilité.

Dans un environnement politique, géopolitique et économique toujours plus incertain, Wallix réaffirme sa volonté de bâtir un champion européen de la cybersécurité. Le groupe, qui entend renforcer une offre de référence, de confiance, 100% européenne, en Europe comme à l'international, publiera ses résultats annuels 2025 le 18 mars prochain.

