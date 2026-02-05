Wallix vise une amélioration de sa rentabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:24
Sur l'ensemble de l'exercice, Wallix signe un chiffre d'affaires annuel record de 40,6 millions d'euros, en hausse de 19,2%. La rentabilité s'est nettement améliorée au second semestre, avec un résultat d'exploitation désormais proche de l'équilibre sur 2025.
Pour 2026, la société anticipe la poursuite de la croissance, des investissements maîtrisés et une nouvelle amélioration de la rentabilité.
Dans un environnement politique, géopolitique et économique toujours plus incertain, Wallix réaffirme sa volonté de bâtir un champion européen de la cybersécurité. Le groupe, qui entend renforcer une offre de référence, de confiance, 100% européenne, en Europe comme à l'international, publiera ses résultats annuels 2025 le 18 mars prochain.
Valeurs associées
|29,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
A lire aussi
-
Le groupe Savencia Fromage & Dairy, derrière les marques Coeur de Lion, St Môret, Tartare ou encore Caprice des Dieux, a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 2,6% en 2025, à 6,96 milliards d'euros, indique un communiqué jeudi. Le deuxième groupe fromager ... Lire la suite
-
L'élève de 3e qui a poignardé sa professeure en classe mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var) a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir "voulu se venger" après plusieurs incidents relevés par ... Lire la suite
-
Le cours du bitcoin a plongé jeudi sous la barre des 70.000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait galvanisé cette cryptomonnaie, désormais délaissée par les investisseurs. Le marché des cryptomonnaies connaît "une ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère baisse jeudi, digérant prudemment la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de laisser ses taux inchangés, sur fond d'inquiétude généralisée des marchés pour le secteur de la tech. Le CAC 40 a perdu 0,29% à 8.238,17 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer