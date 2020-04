WALLIX : UNE R ET D TOUJOURS PLUS FORTE ET INNOVANTE AU COEUR DU SUCCÈS DE WALLIX

Paris, le 7 avril 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), poursuit le renforcement de sa R&D pour soutenir pleinement son extension sur le marché international. Suite aux deux acquisitions réalisées en 2019, WALLIX a réorganisé sa R&D et fédéré les compétences des équipes autour d'une marque unique et de lignes de produits dédiées à la sécurité des identités, des accès et des données. Avec cette nouvelle organisation, WALLIX maintient une relation de proximité avec l'ensemble de ses clients et partenaires intégrateurs pour une meilleure gestion des priorités de son plan stratégique, axé sur l'innovation et l'amélioration de sa compétitivité sur le marché de la cybersécurité. Pour la bonne coopération de ses activités, Jean-Marc Guyot - Vice-Président Engineering de WALLIX - prend la direction des centres de R&D France et Serge Adda - Chief Technical Officer - prend la direction du laboratoire "WALLIX Lab" et de la R&D espagnole.



UNE R&D PILIER D'UNE ORGANISATION COMPÉTITIVE SUR LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ

Les trois centres de R&D basés en Europe, deux en France (Paris et Rennes), l'autre en Espagne (Madrid), ont la charge des développements de WALLIX Bastion - gestion des comptes à privilèges (PAM), de WALLIX BestSafe - protection et management des Endpoints (EPM) et des nouveaux services Cloud du groupe. Un ensemble de fonctions transverses (documentation technique, qualité du produit, etc.) et une unification des outils/méthodes de la R&D sont mis en place pour une meilleure efficacité des équipes, tout en gardant une spécificité métier ou une expertise technologique par centre.

Cette volonté de s'organiser autour de ces trois centres fait partie des ambitions annoncées par WALLIX qui se structure pour répondre aux défis de croissance d'un éditeur à dimension internationale. Ce sont plus de 60 personnes qui ont aujourd'hui la responsabilité de produire des logiciels robustes et fiables, dans le respect de l'ADN de WALLIX : la simplicité de déploiement et d'usage des solutions.



LES RÔLES DE JEAN-MARC GUYOT ET SERGE ADDA DANS LA TRANSFORMATION DE LA R&D

Afin d'assurer la coordination des activités de R&D, WALLIX a confié à Jean-Marc Guyot la direction du centre de R&D de Rennes, spécialisé dans les développements en service Cloud et solutions SaaS, ainsi que la direction de la R&D de WALLIX Bastion. Jean-Marc est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Telecom ParisTech, ainsi que de l'ESSEC - Philips Business School Executive MBA et a passé une grande partie de sa carrière dans le monde des semi-conducteurs, de la Télévision Numérique et des Telecom. Il a également créé deux start-ups, l'une dans le développement de puces virtuelles qui sera revendue à Silicon Laboratories, et l'autre dans le monde des applications financières. Jean-Marc Guyot a rejoint WALLIX début 2019.

"La multiplicité des intégrations PAM dans le Cloud chez nos clients rend le rapprochement des équipes des différentes R&D clef dans le succès de notre stratégie produit. Rapprocher les méthodes et processus de développement va permettre une meilleure utilisation des compétences de tous, tant sur les métiers que sur les techniques Cloud", confirme Jean-Marc Guyot.

Serge Adda prend la tête de la R&D du produit WALLIX BestSafe et dirige le WALLIX Lab qui a pour mission, à côté d'une activité de recherche en cybersécurité, de travailler sur les audits et analyses de sécurité de l'ensemble des produits WALLIX, d'identifier les technologies en devenir sur le marché de la cybersécurité et de travailler sur des prototypes d'intégration de cet écosystème. Serge Adda a plus de vingt ans d'expérience dans le monde de l'IT et de l'édition de logiciels et a notamment occupé pendant 15 ans le poste de Vice-Président de la Recherche et Développement chez l'éditeur Infovista, avant de rejoindre WALLIX en 2012. Serge Adda est diplômé de l'Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne.

"La sécurité des infrastructures dépend plus que jamais d'une intégration fluide au sein de l'écosystème de la cybersécurité. WALLIX continue d'investir dans ce domaine, en particulier en développant des intégrations autours de son produit WALLIX BestSafe de sécurisation des terminaux fixes et mobiles, sujet de plus en plus critique avec la multiplication des attaques dont nos clients sont victimes ", déclare Serge Adda.

L'ensemble des travaux de la R&D de WALLIX, qu'il s'agisse de répondre aux impératifs de livraison d'une feuille de route ou d'anticiper les prochaines technologies, est toujours dans l'intérêt de la satisfaction de nos clients et en réponse au besoin des entreprises de sécuriser leur futur numérique.



A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com



Agence MCC

Martine Camilotti

Tel. +33 (0)6 60 38 20 02

martine.camilotti@agencemcc.com

ACTUS Finance & Communication

Relations Presse Finance

Nicolas Bouchez

Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr