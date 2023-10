WALLIX : Résultats du 1er semestre 2023 : croissance, innovation et optimisation pour atteindre l'objectif de croissance rentable en 2024

Accélération de la croissance du chiffre d'affaires (+29,2% hors Russie) et des revenus récurrents (+26,2%) ;

Enrichissement de l'offre en SAAS et acquisition de Kleverware dans l'IGA ;

Mesures d'optimisation de l'organisation générant des charges à caractère non récurrent ;

Solide assise financière : trésorerie brute de 20,6 M€ au 30 juin 2023, en hausse de 7,1 M€ depuis le début de l'année ;

Confirmation de la trajectoire vers la croissance rentable en 2024.

Paris, 12 octobre 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats semestriels 2023 [1] .

normes comptables françaises S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 11 029 13 943 Total produits d'exploitation 14 066 16 241 Résultat d'exploitation hors éléments non récurrents -4 162 -4 552 Charges à caractère non récurrent - -1 548 Résultat d'exploitation -4 162 -6 100 Résultats financiers (290) (20) Résultat exceptionnel 34 60 Impôts 782 625 Résultat net -3 636 -5 435

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Trois éléments notables ont marqué notre premier semestre 2023 : une croissance forte et conforme à nos ambitions tirée par nos offres en souscription, l'enrichissement de nos solutions par innovation et croissance externe, l'optimisation de notre organisation pour inscrire l'entreprise dans une nouvelle dimension et viser une croissance rentable en 2024.

WALLIX a ainsi su démontrer sa capacité à renouer avec des taux d'hyper croissance sur le semestre. Cette dynamique commerciale reflète bien évidemment la croissance structurelle du secteur de la cybersécurité porté par l'ouverture des systèmes d'information, la menace permanente de la cybercriminalité et le renforcement réglementaire. Mais elle témoigne aussi du positionnement idéal que WALLIX a su se construire grâce à un enrichissement continu et intelligent de son offre aujourd'hui reconnue par les cabinets d'analyse de renommée mondiale tels que Gartner, KuppingerCole ou Frost & Sullivan.

L'organisation commerciale, également clé pour pérenniser notre modèle de croissance, a été restructurée et optimisée au cours du semestre. Cette nouvelle organisation, qui mutualise et optimise les compétences en mobilisant les équipes autour d'objectifs communs, créé une nouvelle dynamique qui contribuera à notre croissance future.

Ces actions structurantes ont un coût à court terme mais vont incontestablement nous faire changer de dimension et renforcent notre confiance dans notre capacité à continuer à prendre des parts de marché, à délivrer un résultat d'exploitation en nette amélioration dès le second semestre 2023 pour atteindre l'équilibre en 2024. »

Accélération de l'activité au premier semestre

La croissance de l'activité s'est accélérée au premier semestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 13,9 M€, en hausse de +26,4% et de +29,2% hors Russie. Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,2 M€ sur le semestre.

Sur l'ensemble du semestre, le rythme d'acquisition de contrats est resté soutenu avec 225 contrats signés portant le nombre de contrats actifs à 2 525 au 30 juin 2023, soit une hausse de +25% sur 12 mois.

Ce retour à des taux de croissance élevé se fait dans un contexte d'évolution maîtrisé vers un modèle de souscription qui garantit un flux de revenus récurrents et une meilleure visibilité financière à long terme.

Au 30 juin 2023, le revenu récurrent mensuel (MRR) ressort à 1,4 M€, en hausse de +26,2% par rapport au 30 juin 2022, soit 17,0 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle.

Amélioration du ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires avant charges à caractère non récurrent

Au cours du 1 er semestre, WALLIX a mis en place une nouvelle organisation commerciale, générant des frais de restructuration, et a supporté des dépenses à caractère non récurrent, notamment liées à sa politique de croissance externe et de financement. Le montant total s'élève à 1,5 M€ qui n'ont pas vocation à se renouveler dans le futur.

Hors éléments non récurrents, les dépenses d'exploitation structurelles sont restées sous contrôle de sorte que le ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires s'est amélioré de 17 points par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2022.

Cette amélioration intervient dans un contexte de politique de recrutement toujours active puisque l'effectif moyen augmente de +14% sur un an et passe de 214 ETP au 1 er semestre 2022 à 244 au 1 er semestre 2023.

Le résultat d'exploitation ressort à -6,1 M€. Hors éléments non récurrents, le résultat d'exploitation atteint -4,6 M€ comparé à

-4,2 M€ au 1 er semestre 2022.

Le résultat net part du groupe s'établit à -5,4 M€, après prise en compte du crédit d'impôt de 0,6 M€.

Une trésorerie en hausse au 1 er semestre 2023

À la suite de la levée de fonds réalisée au cours du semestre, constituée d'une augmentation de capital de 5,5 M€ et d'un emprunt obligataire convertible en actions de 5 M€, la trésorerie brute ressort à 20,6 M€ au 30 juin 2023 contre 13,5 M€ au 31 décembre 2022. Les besoins de financement sont restés maîtrisés, à -2,6 M€ contre -4,7 M€ au 1 er semestre 2022, essentiellement liés aux frais de développement activés.

La trésorerie nette s'élève à 13,6 M€, soit une assise financière solide permettant à WALLIX d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement organique tout en analysant les opportunités de croissance externe.

Une organisation commerciale optimisée et une offre enrichie pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024

WALLIX a délivré un solide premier semestre sur le plan commercial, confirmant l'objectif d'accélération de la croissance organique pour 2023, avec un focus fort sur les revenus récurrents liés aux offres en souscription et au SAAS.

Afin de pérenniser sa dynamique commerciale, l'organisation a été optimisée en alignant les différents services impliqués dans la génération de revenus autour d'objectifs et de process communs à tous les territoires. La structure managériale a été allégée, avec une organisation permettant une approche plus efficace au niveau des pays en bénéficiant d'une dynamique centrale et homogène. Cette nouvelle organisation combinée aux différents leviers de croissance mis en place par le Groupe, permettra de maintenir une croissance solide.

Le semestre a également été marqué par l'innovation et l'enrichissement de l'offre du Groupe. Avec l'acquisition du groupe Kleverware annoncée en mai 2023, la combinaison des solutions de Gestion des Comptes à Privilège (WALLIX Bastion) et de Gouvernance des Accès et des Identités (WALLIX IAG) offre une solution informatique complète. Cette nouvelle offre permet aux entreprises de réaliser de manière sécuriser leur migration vers le Cloud, un marché estimé à 600 milliards de dollars en croissance de +20% en 2023, et permet à WALLIX d'offrir une couverture de plus en plus large du marché de la Gestion des Identités et des Accès. En mai 2023, WALLIX a également lancé SaaS Remote Access, un service SaaS d'accès distant sécurisé intégré dans la solution Bastion, qui permettra à toute organisation de gérer les accès distants et particulièrement les accès des prestataires externes.

Fort d'une assise financière solide, WALLIX a pour ambition de continuer à faire évoluer et à enrichir ses solutions en ajoutant des briques technologiques complémentaires, soit par innovation soit par croissance externe, la cybersécurité industrielle restant un axe de développement majeur.

Doté d'une organisation commerciale optimisée, plus efficace et plus agile, WALLIX réitère ses ambitions de croissance soutenue pour 2023 et 2024 et d'amélioration continue de sa rentabilité structurelle pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023, le 16 novembre 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

ANNEXE : COMPTE DE RESULTATS

normes comptables françaises S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 11 029 13 943 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 3 037 2 298 Total produits d'exploitation 14 066 16 241 Total charges d'exploitation -18 228 -22 341 dont autres charges d'exploitation -4 963 -5 663 dont charges de personnel -11 214 -13 753 dont dotations aux amortissements et provisions -2 051 -2 925 Résultat/(perte) d'exploitation -4 162 -6 100 Résultats financiers (290) (20) Résultat exceptionnel 34 60 Impôts 782 625 Résultat net -3 636 -5 435

[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 12 octobre 2023. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2023.

