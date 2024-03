WALLIX : Résultats 2023 : fondamentaux renforcés par le dernier cycle d'investissements pour allier croissance, récurrence et rentabilité en 2024

Chiffre d'affaires annuel record de plus de 30 M€ en 2023, en croissance de +20% ;

Plus de 65% de revenus récurrents, en hausse de 6 points ;

Trésorerie brute de près de 18 M€, en hausse de plus de 4 M€ sur l'exercice ;

Amélioration du ratio charges d'exploitation récurrentes / chiffre d'affaires ;

Résultat d'exploitation positif attendu au second semestre 2024.

Paris, 21 mars 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats annuels de l'exercice 2023 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « 2023 a été une année charnière marquant la fin d'un cycle d'investissement axé sur l'enrichissement de notre offre et le développement de notre capital humain dans les 16 pays où la société est aujourd'hui implantée.

Nous entamons l'année 2024 plus forts que jamais avec une suite logicielle WALLIX de gestion des identités et des accès numériques leader dans le domaine du PAM, adaptée aux environnements informatiques, aux environnements SAAS, ainsi qu'à la protection des accès aux réseaux industriels des entreprises. L'OT security est un secteur en fort développement lié à la numérisation des environnements industriels qui nécessite un effort d'investissement en cybersécurité par conception.

Nos revenus de souscription sont en forte croissance en France et à l'international, avec une base de près de 3 000 contrats clients actifs en début d'exercice, portés par un écosystème de 300 partenaires. Tout ceci conforte notre modèle économique avec une assise financière plus solide. Après deux ans d'efforts très importants, place à la rentabilité courant 2024 !

Le marché de la cybersécurité devrait croître significativement en Europe et dans le monde entier, soutenu par l'adoption de la Directive NIS2 en 2024, ainsi que les règlementations Dora dans le secteur financier ou le standard IEC62443 dans les réseaux de communication industriels. Nous allons capitaliser sur les investissements engagés pour accompagner durablement nos clients dans leur transformation, et atteindre un résultat d'exploitation positif au second semestre 2024 en alliant croissance de nos revenus et optimisation de l'efficacité opérationnelle de la société.

Outre l'innovation et la capacité à accompagner les entreprises dans leur résilience numérique, notre objectif partagé est désormais de générer, année après année, une croissance organique soutenue des revenus récurrents, une amélioration continue de la rentabilité d'exploitation, en construisant un fleuron Européen de la Cybersécurité des identités et des accès numériques ".

Compte de résultat

Données en K€,

normes comptables françaises 2022 2023 Chiffre d'affaires 25 179 30 180 Total produits d'exploitation 30 956 35 127 Résultat d'exploitation

hors éléments non récurrents -7 133 -7 651 Charges à caractère non récurrent -1 845 Résultat d'exploitation -7 133 -9 496 Résultats financiers -285 -278 Résultat exceptionnel 418 -161 Impôts 998 1 401 Résultat net -6 002 -8 534

Accélération de la progression des revenus récurrents et croissance solide de l'activité

Le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,6 M€ au 31 décembre 2023, avec un rythme de croissance toujours en accélération, à +32,9% par rapport au 31 décembre 2022. Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 19,7 M€, soit 65,2% du chiffre d'affaires comparé à 58,9% à fin 2022.

Le chiffre d'affaires s'élève à 30,2 M€ en 2023, en croissance de 19,9%. Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué à hauteur de 0,5 M€ au chiffre d'affaires 2023.

Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'acquisition commerciale est resté très dynamique avec une hausse du nombre de contrats actifs de 29%, soit 656 contrats gagnés en un an. À fin décembre, le Groupe détenait un portefeuille de près de 3 000 contrats actifs avec un taux de rétention de plus de 95%.

Amélioration du ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires avant charges à caractère non récurrent

Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a supporté 1,8 M€ de dépenses à caractère non récurrent, en grande partie liées aux frais de restructuration associés à la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale.

Hors éléments non récurrents, les dépenses d'exploitation (avant dotations aux amortissements et aux provisions) sont restées sous contrôle. Le ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires est ainsi en amélioration sensible au 1 er semestre comme au 2 nd semestre 2023 par rapport aux mêmes périodes de 2022.

Augmentation de la trésorerie

Au cours de l'exercice, WALLIX a réalisé avec succès une augmentation de capital de 5,5 M€, un emprunt obligataire convertible en actions de 5 M€ et a signé un Prêt Participatif Relance de 2,5 M€, couvrant les besoins de financement opérationnel (-3,5 M€) et les investissements (-5,2 M€), essentiellement liés aux frais de développement activés.

À fin 2023, le Groupe dispose d'une assise financière solide pour assurer les prochaines étapes de son développement, avec une trésorerie brute de 17,6 M€, en hausse de 4,1 M€ sur 1 an.

La trésorerie nette de dettes financières ressort à 8,9 M€ pour des capitaux propres de 15,1 M€.

Cap vers la croissance forte des revenus récurrents et vers la rentabilité en 2024

WALLIX a atteint la taille critique et bénéficie d'une base solide de près de 3 000 contrats actifs avec une récurrence significative de ses revenus. Cette nouvelle dimension permet au Groupe d'entrer dans une nouvelle phase de son développement alliant "ramp-up" et retour sur investissement, avec pour objectif de générer une croissance forte, récurrente et rentable sous l'effet d'un plan de performance en 5 points :

Valoriser la base clients par l'augmentation du panier des clients existants ;

la base clients par l'augmentation du panier des clients existants ; Accompagner les Grands Comptes dans le déploiement de leurs projets avec l'appui de la nouvelle équipe Enterprise en place ;

les Grands Comptes dans le déploiement de leurs projets avec l'appui de la nouvelle équipe Enterprise en place ; Capitaliser sur WALLIX One, la nouvelle plateforme déployée en mode SaaS, pour intégrer plus largement le PAM dans les entreprises et en faire le cœur de l'architecture de sécurité numérique zéro trust ;

sur WALLIX One, la nouvelle plateforme déployée en mode SaaS, pour intégrer plus largement le PAM dans les entreprises et en faire le cœur de l'architecture de sécurité numérique zéro trust ; Optimiser la politique tarifaire, en s'appuyant notamment sur l'ensemble des solutions commercialisées en mode souscription ;

la politique tarifaire, en s'appuyant notamment sur l'ensemble des solutions commercialisées en mode souscription ; Réduire d'environ 10% le volume global des achats et investissement liés à l'exploitation.

WALLIX est ainsi confiant dans sa capacité à maintenir des taux de croissance élevés de ses revenus récurrents et de générer un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024, le 11 avril 2024

Prochain rendez-vous : Cyber Vision Day by WALLIX, le 21 mai 2024 (format digital)

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur européen de logiciels de cybersécurité, WALLIX est un leader mondial sur le marché de la gestion des identités et des accès. Avec une stratégie basée sur l'innovation et l'agilité, WALLIX se fixe pour mission de simplifier la cybersécurité de ses clients dans le monde entier. La suite de solutions WALLIX est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne près de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse - Anne-Charlotte Dudicourt

06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr

[1] Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 mars 2024. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2024.