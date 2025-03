WALLIX : Résultat d'exploitation positif au second semestre 2024 et objectif de rentabilité positive en 2025 confirmé

Revenus mensuels récurrents en hausse de +24,4% au 31 décembre 2024 ;

Résultat d'exploitation et résultat net positifs au second semestre 2024 sous l'effet du levier opérationnel et de la maîtrise des charges ;

Trésorerie brute de plus de 11 M€ au 31 décembre 2024 ;

Médaille d'argent Greenly pour le 1 er bilan carbone et médaille d'or Ethifinance ;

bilan carbone et médaille d'or Ethifinance ; Résultat d'exploitation positif attendu sur l'ensemble de l'exercice 2025, hyper-croissance des revenus récurrents et maintien d'une assise financière solide.

Paris, 20 mars 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats annuels 2024 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Grâce à l'hyper croissance de nos revenus récurrents et une nouvelle année record en termes de ventes, WALLIX a atteint la taille critique qui nous permet de renouer avec une croissance rentable au second semestre, conformément à nos objectifs. Ces résultats démontrent la robustesse de notre modèle économique, associée à une discipline opérationnelle et une gestion rigoureuse des coûts, tout en confirmant la pertinence de notre stratégie. Avec plus de 11 M€ de trésorerie brute à fin 2024, WALLIX dispose d'une assise financière solide pour accélérer son développement, tout en continuant à améliorer son résultat d'exploitation que nous anticipons positif sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Dans le contexte géopolitique actuel, la souveraineté numérique s'impose comme un enjeu stratégique majeur, avec des augmentations prévues des budgets de défense en Europe ainsi que l'entrée en vigueur attendue des réglementations NIS 2 et DORA. Ces facteurs vont renforcer la demande pour des solutions de cybersécurité européennes de confiance, essentielles à la protection des infrastructures critiques, et le besoin d'autonomie stratégique de nos entreprises et nos états. Ils vont décupler notre marché adressable. WALLIX est aujourd'hui la seule entreprise européenne reconnue par Gartner dans son domaine et capable d'offrir une alternative cyber souveraine à l'échelle du continent pour protéger les identités, les accès numériques et les comptes à privilèges. Grâce à ce leadership technologique sur les secteurs sensibles et la protection des actifs industriels, ainsi que nos certifications de sécurité dans plusieurs pays, nous sommes idéalement positionnés pour répondre aux défis de résilience et de souveraineté des entreprises et des organisations. Nous sommes aujourd'hui présents dans la plupart des 300 opérateurs de services essentiels en France qui étaient concernés par NIS1, ce qui nous place en première ligne dans ces évolutions majeures. Demain, notre ambition est d'offrir une alternative européenne innovante pour protéger les 150 000 OSE européens. »

Revenus mensuels récurrents en hausse de plus de 24% et croissance solide du chiffre d'affaires

Le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,0 M€ au 31 décembre 2024, en croissance de +24,4% sur 12 mois, sous l'effet du dynamisme des petites et moyennes entreprises et de la migration progressive des clients existants d'un modèle de licences vers un modèle de souscription. Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 24,5 M€.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 34,1 M€ en 2024, en hausse de +12,9%, avec une accélération significative au 4 ème trimestre sous l'effet du rattrapage des ventes de licences différées en France au cours de l'exercice et d'une activité plus dynamique dans un grand nombre de régions. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance), représente 67,7% du chiffre d'affaires consolidé, comparé à 58,7% en 2023.

Sur l'ensemble de l'exercice, le Groupe a gagné 601 contrats, portant le portefeuille à 3 529 contrats actifs à fin décembre, soit une hausse de de +21%.

Résultat d'exploitation et résultat net positifs au second semestre 2024

Données en K€,

normes comptables françaises 2023 2024 S1 2024 S2 2024 Chiffre d'affaires 30 180 34 087 15 149 18 938 Autres produits d'exploitation 4 948 7 168 2 358 4 810 Résultat d'exploitation -9 496 -5 688 -6 243 +556 Résultats financiers -278 -110 -30 -80 Résultat exceptionnel -162 34 8 26 Impôts 1 401 1 470 671 799 Résultat net -8 534 -4 294 -5 595 +1 301

Le 2 ème semestre 2024 marque le retour à la profitabilité du Groupe WALLIX avec un résultat d'exploitation et un résultat net positifs de, respectivement, 0,6 M€ et 1,3 M€ bénéficiant à la fois de l'impact du levier opérationnel, de la maîtrise des charges d'exploitation et de la politique de contrôle des coûts. La hausse des charges de personnel est ainsi limitée à +1,7% au second semestre (contre +7,4% au S1 2024) et les autres achats et charges externes enregistrent une baisse de 5,3% (contre +10,4% au S1 2024).

A la suite du plan d'amélioration de la qualité logicielle, initié fin 2022 et finalisé au 1 er semestre 2024 avec la certification ISO 27 001 de l'offre SaaS du Groupe, WALLIX a repris un cycle normal de développement au 2 ème semestre 2024 qui se reflète dans la hausse des autres produits d'exploitation (production immobilisée et amortie sur 5 ans) et des immobilisations.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le résultat d'exploitation ressort à -5,7 M€ et le résultat net à -4,3 M€, soit une réduction par deux de la perte annuelle.

Une assise financière solide

Au 31 décembre 2024, WALLIX dispose d'une trésorerie brute de 11,2 M€ comparée à 17,6 M€ au 31 décembre 2023, après prise en compte d'un cash-flow libre de -5,4 M€ en 2024.

Au second semestre 2024, la variation de trésorerie reste maîtrisée à -1,6 M€, trois fois moins importante qu'au 1 er semestre 2024.

Les dettes financières brutes ressortent à 8,3 M€ au 31 décembre 2024, dont 52% de dettes à plus de 3 ans et 5,0 M€ d'obligations convertibles non amortissables, pour des capitaux propres de 9,8 M€.

La société dispose d'une assise financière solide, lui procurant l'autonomie financière nécessaire pour poursuivre son cycle de croissance rentable et d'investissements dans l'innovation.

Médaille d'argent Greenly pour le 1 er bilan carbone et médaille d'or Ethifinance ESG Ratings

WALLIX a réalisé son premier Bilan de Gaz à effet de serre pour l'année 2023. Ce premier Bilan a été récompensé par la médaille d'argent Greenly qui classe WALLIX parmi les entreprises qui construisent une transition écologique.

Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, WALLIX a reçu la médaille d'or Ethifinance ESG Ratings. Avec une note de 80/100, WALLIX surperforme largement la moyenne du secteur des Technologies de l'information (52/100) et se classe 7 ème parmi les 274 entreprises du secteur.

Hyper croissance des revenus récurrents et résultat d'exploitation positif attendus en 2025

L'augmentation du pipeline commercial enregistrée depuis le second semestre 2024, le potentiel d'upsell sur les 3 529 contrats actifs et le développement des ventes Saas de WALLIX One constituent de solides moteurs de croissance qui permettront au Groupe de maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents en 2025.

D'autre part, WALLIX devrait bénéficier du contexte géopolitique actuel, favorable aux solutions de cybersécurité européennes. Les augmentations des budgets de défense attendues en Europe auront des implications directes pour la cybersécurité avec un besoin grandissant d'assurer une cybersécurité souveraine des infrastructures critiques. Enfin, la mise en application attendue de la réglementation NIS 2 renforcera également la demande pour des solutions de cyber européennes de confiance avec une explosion du nombre d'entités concernées, passant de 15 000 (NIS 1) à 150 000 en Europe et de 300 à 15 000 en France. Avec une couverture de 80% des Opérateurs de Services Essentiels dans le cadre de la directive NIS 1, un positionnement unique sur l'OT et des certifications dans plusieurs pays européens, WALLIX est une solution européenne incontournable.

Ces facteurs de croissance associés à la maîtrise continue des coûts permettront au Groupe de renforcer encore sa rentabilité et de dégager un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice 2025. Compte tenu de son assise financière solide, WALLIX entend également poursuivre l'enrichissement de son offre dans les domaines de l'IAM (Identity and Access Management) et du PAM (Privileged Access Management), afin d'élargir son champ d'action et de répondre aux défis croissants de la cybersécurité, sans nécessité d'appel au marché.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, le 10 avril 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 500 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2024 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (80/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (52/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 20 mars 2025. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2025.