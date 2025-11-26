 Aller au contenu principal
Wallix rachète la startup française Malizen
information fournie par AOF 26/11/2025 à 10:12

(AOF) - Wallix a annoncé l’acquisition de la société française Malizen, spécialisée dans l’analyse de données de cybersécurité grâce à l’intelligence artificielle. L'opération se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 million d'euros, dont 0,2 million d'endettement financier net. 80% de la valeur des titres (soit 1,1 million d'euros) payé immédiatement, dont 0,2 million d'euros en numéraire et le solde par attribution de 37 764 actions Wallix existantes et autodétenues représentant 0,56% du capital.

20% de la valeur des titres (soit 0,3 million) sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs de performance technologique et financière et payé à part égale en septembre 2026 et septembre 2027, à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions Wallix.

Tous les actionnaires de Malizen deviendront ainsi actionnaires de Wallix et se sont engagés à conserver l'intégralité des actions reçues durant une période minimale de 6 mois.

La société est spécialisée dans l'analyse du comportement des utilisateurs et joue un rôle stratégique dans la cybersécurité en permettant aux organisations de détecter et d'anticiper les menaces de manière proactive.

"Wallix se dote à la fois d'une équipe de talents spécialisés dans l'IA, qui vient renforcer les équipes R&D déjà mobilisées, et d'une nouvelle technologie qui viendra enrichir sa suite logicielle dès 2026," précise l'acquéreur.

Valeurs associées

WALLIX GROUP
23,2000 EUR Euronext Paris +4,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

