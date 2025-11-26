Wallix rachète la startup française Malizen

(AOF) - Wallix a annoncé l’acquisition de la société française Malizen, spécialisée dans l’analyse de données de cybersécurité grâce à l’intelligence artificielle. L'opération se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 million d'euros, dont 0,2 million d'endettement financier net. 80% de la valeur des titres (soit 1,1 million d'euros) payé immédiatement, dont 0,2 million d'euros en numéraire et le solde par attribution de 37 764 actions Wallix existantes et autodétenues représentant 0,56% du capital.

20% de la valeur des titres (soit 0,3 million) sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs de performance technologique et financière et payé à part égale en septembre 2026 et septembre 2027, à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions Wallix.

Tous les actionnaires de Malizen deviendront ainsi actionnaires de Wallix et se sont engagés à conserver l'intégralité des actions reçues durant une période minimale de 6 mois.

La société est spécialisée dans l'analyse du comportement des utilisateurs et joue un rôle stratégique dans la cybersécurité en permettant aux organisations de détecter et d'anticiper les menaces de manière proactive.

"Wallix se dote à la fois d'une équipe de talents spécialisés dans l'IA, qui vient renforcer les équipes R&D déjà mobilisées, et d'une nouvelle technologie qui viendra enrichir sa suite logicielle dès 2026," précise l'acquéreur.

