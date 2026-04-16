WALLIX : Premier trimestre 2026 solide dans un contexte dégradé // Objectifs 2026 confirmés

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +21,0% au 31 mars 2026 ;

Chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +14,6%, à 9,7 M € , dont 82,7% de revenus récurrents (+6,7 points en 1 an) ;

Confirmation des objectifs financiers 2026 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation et free cash-flow positifs sur l'exercice 2026 ;

Perspectives très favorables portées par les enjeux de résilience numérique, de gouvernance des identités humaines et non humaines et de souveraineté technologique.

Paris, 16 avril 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité non auditée du premier trimestre 2026.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Dans un contexte géopolitique tendu, la cybersécurité s'impose comme un pilier essentiel pour la résilience des organisations face à des menaces de plus en plus nombreuses qui pèsent sur les systèmes d'information et les réseaux industriels. Les fondamentaux de notre secteur et le besoin pour les entreprises de protéger leurs actifs numériques, notamment face aux défis liés au déploiement de l'intelligence artificielle, se reflètent dans nos résultats solides au premier trimestre : notre Revenu Annuel Récurrent progresse de plus de 20 % malgré l'environnement économique et géopolitique incertain !

Notre modèle économique rentable et autofinancé, fondé sur des revenus à plus de 80% récurrents, nous fournit la stabilité nécessaire pour consolider notre trajectoire de croissance et nous voyons des signes d'accélération, dès 2026, avec la mise en œuvre des réglementations NIS2 et Dora en Europe, ainsi que le regain de souveraineté sur tous nos marchés.

En France, la publication récente par le gouvernement d'une feuille de route interministérielle 2026-2027 en matière de cybersécurité, marque une volonté claire d'accélération. En la rendant publique, l'exécutif entend renforcer la mobilisation des ministères et élever le niveau d'exigence autour de la protection des infrastructures critiques, de la sécurisation des systèmes d'information de l'État et de la souveraineté numérique. Notre présence au sein d'une large majorité de ministères et d'établissements de santé nous confère un rôle clé pour contribuer activement à la mise en œuvre de cette feuille de route et consolider la résilience du secteur public.

Par ailleurs, à l'heure où l'intelligence artificielle agentique est amenée à démultiplier les identités non humaines avec des risques d'incertitude liées à leur multiplication, WALLIX poursuit sa roadmap de telle manière à offrir aux entreprises une plateforme leur permettant de les identifier et d'en gouverner les usages à partir de sa console Wallix One.

Notre ambition reste ainsi intacte : construire un champion européen de la cybersécurité et devenir l'acteur de référence, en France, en Europe Moyen Orient et Afrique, et partout dans le monde où les besoins des entreprises nécessitent une approche innovante, de la performance, et plus d'autonomie stratégique dans la protection des actifs critiques et des données sensibles. »

Doublement du revenu mensuel récurrent en 3 ans

Au 31 mars 2026, le revenu mensuel récurrent [1] (MRR) s'élève à 2,6 M€, en croissance de +21,0% par rapport au 31 mars 2025. Sur trois ans, le MRR a plus que doublé.

Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 31,8 M€ à fin mars 2026.

(Données historiques du MRR disponibles dans le document pdf)

Toutes les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 31 mars 2025 31 mars 2026 Variation MRR total 2 189 2 647 +21,0% dont France 1 329 1 569 +18,1% dont EMEA hors France 835 1 050 +25,7%

En France , le MRR au 31 mars 2026 est en hausse de +18,1% portée par la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscriptions et la bonne dynamique des petites et moyennes entreprises notamment dans le secteur public, celui de l'industrie et des technologies dans un contexte électoral pourtant peu propice aux prises de décisions.

, le MRR au 31 mars 2026 est en hausse de +18,1% portée par la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscriptions et la bonne dynamique des petites et moyennes entreprises notamment dans le secteur public, celui de l'industrie et des technologies dans un contexte électoral pourtant peu propice aux prises de décisions. Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une croissance de son MRR de +25,7% au 31 mars 2026. Dans un contexte géopolitique complexe, la région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient toujours une excellente performance avec une croissance proche de 40%, portée notamment par les secteurs banques & assurance ou encore de la distribution

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9,7 M€ au 1 er trimestre 2026, en hausse de +14,6% sur 12 mois. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) est en nette progression et représente 82,7% du chiffre d'affaires consolidé au 1 er trimestre 2026 (contre 76,0% au 1 er trimestre 2025).

Objectifs 2026 confirmés : hyper croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation positif et free cash-flow positifs

La dynamique de croissance enregistrée au 1 er trimestre 2026, malgré le contexte géopolitique national et international qui s'est traduit par des signatures tardives de renouvellement de certains contrats et de nouveaux contrats, permet à WALLIX de confirmer son objectif d'hyper croissance de ses revenus récurrents associé à un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice.

Comme annoncé, 2026 marque l'ouverture d'un cycle de croissance rentable, soutenu par une reprise maîtrisée des investissements. L'enrichissement de l'offre, le renforcement des équipes Enterprise (destinées aux Grands comptes) en Europe et la signature de partenariats stratégiques avec les principaux global systems integrators constitueront de nouveaux moteurs de croissance dès 2026 et permettront d'accélérer la pénétration du marché des grandes entreprises.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2026, le 16 juillet 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ T1 2025 T1 2026 Variation France 5 161 5 715 +10,7% EMEA hors France 3 269 3 941 +20,5% Hors EMEA 73 90 +22,9% Chiffre d'affaires total 8 503 9 745 +14,6%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT

Données non auditées, en K€ T1 2025 T1 2026 Variation Souscriptions dont services managés (1) 2 427 3 500 +44,2% Maintenance (2) 4 038 4 563 +13,0% Licences 1 764 1 348 -23,6% Services 240 289 +20,3% Prestations annexes 34 45 +34,5% Chiffre d'affaires total 8 503 9 745 +14,6% Revenus récurrents (1) + (2) 6 465 8 063 +24,7%

[1] MRR : chiffre d'affaires récurrent mensuel de janvier 2026, basé sur les contrats en vigueur à la date de clôture (indicateur non normé).