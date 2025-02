Wallix: objectifs de rentabilité confirmés, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - L'action de l'éditeur de logiciels de cybersécurité Wallix s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris, le groupe français ayant confirmé ses objectifs de rentabilité à la fois pour le second semestre 2024 et pour l'ensemble de l'exercice 2025.



Dans un communiqué, Wallix indique avoir généré un chiffre d'affaires 'record' de 34 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 13%, avec une accélération notable de son activité au 4ème trimestre (+19%).



La société, qui précise avoir remporté 600 nouveaux contrats en 12 mois, dit commencer à recueillir les fruits de la transformation de son 'business model'.



'En seulement deux ans, nos revenus annuels récurrents ont bondi de 65% et représentent aujourd'hui plus de deux tiers de notre chiffre d'affaires', souligne le groupe.



Le revenu annuel récurrent (ARR) a ainsi atteint 24,5 millions d'euros à la fin 2024.



Dans ce contexte, Wallix dit viser un résultat d'exploitation positif pour le second semestre 2024, ainsi que sur l'ensemble de l'exercice 2025.



'L'atterrissage de fin d'exercice, en dépit de l'âpreté du contexte macroéconomique et politique, ne réserve aucune mauvaise surprise, bien au contraire, avec une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au 4ème trimestre', commentent les analystes de TP ICAP Midcap.



'Au-delà du second semestre 2024 (résultat d'exploitation visé positif), l'exercice 2025 devrait poursuivre la trajectoire d'hyper croissance des revenus récurrents et confirmer l'atteinte de la profitabilité en année pleine', soulignent la société de Bourse, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 15 euros sur le titre.



A 14h15, l'action gagnait plus de 4%, portant à plus de 11% ses gains depuis le début de l'année. Le titre affiche des gains de 43% sur les six derniers mois.





Valeurs associées WALLIX GROUP 10,94 EUR Euronext Paris +4,79%