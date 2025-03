WALLIX : Menaces croissantes sur les accès web dans un contexte géopolitique complexe : WALLIX lance Web Session Manager

Paris, le 31 mars 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen d'Identity & Access Management (IAM) et leader reconnu de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques et industriels. WALLIX annonce le lancement de Web Session Manager , un nouveau module intégré nativement à sa plateforme unifiée de gestion des identités et des accès, WALLIX PAM. Cette innovation répond à un enjeu stratégique pour les directeurs de systèmes d'information (DSI) : renforcer facilement et à moindre coût la protection des accès aux applications web, à l'origine de 38 % des incidents d'intrusion [1] . Ces applications web utilisées par des collaborateurs, des clients ou des prestataires servent de passerelles pour des cyber attaques, il est essentiel d'en contrôler les accès de manière granulaire, afin de limiter les risques de compromission et de sécuriser l'ensemble des systèmes d'information. Le Web Session Manager permet aux entreprises de proposer une expérience utilisateur fluide, tout en assurant un niveau de sécurité conforme aux exigences réglementaires numériques et une gestion des politiques de sécurité plus économique.

Réduire les surfaces d'attaques et renforcer sa stratégie Zéro-Trust

WALLIX sécurisait déjà les accès web via des intégrations tierces. Désormais Web Session Manager intègre nativement ce contrôle au sein de WALLIX PAM , et par une approche simple de type « click & use » permet aux organisations d'appliquer rapidement les mêmes mécanismes de sécurisation et supervision des sessions utilisateurs sur les accès web : vérification des autorisations, contrôle du moindre privilège et isolement des sessions. Chaque session web est exécutée dans un environnement temporaire, supprimé à sa fermeture, empêchant toute persistance d'éléments malveillants. Web Session Manager s'inscrit pleinement dans une stratégie Zéro-Trust proposée par la suite logicielle de WALLLIX , où chaque accès est analysé selon le contexte, l'identité de l'utilisateur — qu'il soit humain ou machine — et son niveau de risque.

Gagner en autonomie et optimiser les coûts opérationnels

Pensé pour s'intégrer naturellement aux usages métiers, Web Session Manager permet aux utilisateurs d'accéder aux applications web directement via leur navigateur, sans logiciel supplémentaire et sans impact sur leurs habitudes de travail. L'administration des accès se fait directement dans la console WALLIX , avec des droits ajustables par profil et par application, facilitant l'alignement entre exigences métiers (finance, marketing, etc.) et règles de sécurité. Les équipes IT bénéficient d'une gestion centralisée et simplifiée, sans dépendance à des infrastructures complexes, sans nécessité d'une expertise technique supplémentaire, tout en simplifiant leurs processus de maintenance. Julien Cassignol, CPTO de WALLIX , déclare : « Aujourd'hui, les DSI doivent composer avec une surface d'exposition élargie et une multiplication des points d'accès. Web Session Manager leur permet de reprendre la main sur les accès web, sans complexité technique ni rupture dans les usages métier. » En consolidant Web Session Manager au sein d'une même plateforme, WALLIX permet surtout d'éliminer le recours à des solutions tierces, s'affranchit des licences coûteuses de Windows RDS, et donne au DSI un moyen supplémentaire de maîtriser leur coût total de possession (TCO). Julien Cassignol de compléter « Au-delà de la sécurité, Web Session Manager est une réponse concrète aux besoins de performance économique exprimés par nos clients . »

Pour plus d'information : https://www.wallix.com/products/privileged-access-management/ ou venez nous rejoindre sur le stand A4-34 au salon InCyber Forum Europe à Lille du 1er au 3 Avril 2025.

À propos de WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité qui offre aux entreprises des solutions de sécurité des identités et des accès robustes, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en matière de gestion des accès à privilèges, d'accès des collaborateurs et d'accès à la gouvernance protègent les actifs critiques, rationalisent la conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions d'identité et d'accès simples et sécurisées, WALLIX a pour mission de permettre des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT).

www.wallix.com | info@wallix.com

[1] Source : Verizon 2024