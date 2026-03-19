WALLIX : Marge d'exploitation proche de 10% au 2nd semestre et Free cash-flow annuel positif en 2025

Revenus mensuels récurrents en hausse de +29,1% au 31 décembre 2025 ;

Chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 M€, en hausse de +19,2% ;

Résultat d'exploitation hors éléments exogènes non modélisables à l'équilibre ;

Free cash-flow positif de +1 M€ et trésorerie de 12 M€ au 31 décembre 2025, en hausse de +1 M€ ;

Priorité stratégique : renforcement auprès des Grands Comptes en Europe ;

Ambitions 2026 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation et free cash-flow positifs.

Paris, 19 mars 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats annuels 2025 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « L'année 2025 marque une étape importante pour WALLIX. Elle concrétise plusieurs années d'efforts pour bâtir un modèle économique rentable, "scalable" et durable. Aujourd'hui, plus de 70% de nos revenus sont récurrents et notre croissance est autofinancée, ce qui offre à la société une visibilité accrue et renforce la confiance dans nos perspectives de business.

Dans un marché porté par les nouvelles exigences réglementaires et l'importance croissante des enjeux industriels et de résilience, WALLIX se positionne comme l'alternative européenne et souveraine de cybersécurité pour gérer les identités des utilisateurs humains et non humains, ainsi que leurs accès numériques dans les organisations de toute taille. Avec le contexte géopolitique complexe rendu chaque jour incertain politiquement, notre mission est plus que jamais d'offrir à nos clients et utilisateurs une capacité à gérer leurs actifs informatiques et industriels de manière agile, indépendante et autonome.

Historiquement, notre base de clients s'est construite auprès des ETI ou de la périphérie des grandes organisations multi-sites, notre cœur de marché. Et ce, grâce aux qualités intrinsèques de nos solutions qui sont packagées, performantes et simples à mettre en oeuvre, quelle que soit l'architecture des organisations. Forts de cette expertise autour de la cybersécurité simplifiée, nous avons désormais l'ambition d'accélérer notre expansion auprès des grandes entreprises. L'évolution de notre suite logicielle, nos certifications dans plusieurs pays en Europe, la qualité de nos références et de notre service clients, enfin notre statut d'acteur européen reconnu par les analystes comme Gartner ou KuppingerCole, nous permettent d'aborder cette nouvelle étape avec confiance.

Pour accompagner cette évolution, nous avons prévu en 2026 de renforcer nos équipes Enterprise en Europe, particulièrement en Allemagne, dans la région DACH et Nord Europe en capitalisant sur notre expertise unique dans l'industrie, et notre certification allemande par le BSI attestant de notre positionnement comme acteur de confiance répondant aux exigences les plus élevées en matière de transparence et de cybersécurité. Notre objectif est de positionner WALLIX comme le partenaire européen de confiance des grandes entreprises et des organisations de taille moyenne, en développant notamment nos partenariats avec les principaux Global System Integrators du marché.

Sur la route de 2030, l'exercice 2026 ouvre un nouveau cycle de croissance rentable, accompagné d'une reprise maîtrisée de nos investissements. Nous piloterons cette dynamique avec discipline pour préserver notre profitabilité en assurant une croissance autofinancée. »

Croissance solide de l'activité : revenus mensuels récurrents +29%, chiffre d'affaires +19%

Le revenu mensuel récurrent (MRR [2] ) s'élève à 2,6 M€ au 31 décembre 2025, en croissance de +29,1% sur 12 mois, sous l'effet du dynamisme des petites et moyennes entreprises, de la migration progressive des clients existants d'un modèle de licences vers un modèle de souscription et d'une excellente dynamique sur le segment de l'OT. Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 31,6 M€.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 40,6 M€ en 2025, en hausse de +19,2%. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance), représente 70,7% du chiffre d'affaires consolidé, comparé à 67,7% en 2024.

L'évolution historique du MRR est disponible dans le document PDF.

Résultat d'exploitation à l'équilibre hors éléments exogènes

Données en K€,

normes comptables françaises 2024 2025 S1 2025 S2 2025 Chiffre d'affaires 34 087 40 616 18 010 22 606 Autres produits d'exploitation 7 168 6 019 2 740 3 279 Charges d'exploitation hors DAP -41 912 -41 337 -20 191 - 21 146 Résultat d'exploitation -5 688 -811 -2 960 2 149 Résultats financiers -110 -817 -613 -204 Résultat exceptionnel 34 -377 -191 -186 Impôts 1 470 1 131 666 465 Résultat net -4 294 -875 -3 098 2 224

Le résultat d'exploitation enregistre une nette amélioration en 2025 portée par la croissance de l'activité (+6,5 M€) et par une gestion rigoureuse des charges d'exploitation (-0,6 M€). Dans un contexte de forte progression du chiffre d'affaires, les charges de personnel restent stables tandis que les autres charges d'exploitation sont en repli de 3,5%. Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -0,8 M€ en 2025 comparé à -5,7 M€ en 2024, traduisant une amélioration significative de la performance opérationnelle. Cette amélioration de la rentabilité se reflète particulièrement au second semestre avec une marge opérationnelle de 9,5% comparée à 2,9% au second semestre 2024.

Retraité des éléments non prédictibles, notamment liés aux évolutions fiscales (-0,2 M€), à la hausse du cours de Bourse impactant le coût du plan d'actions gratuites (-0,2 M€) et aux effets défavorables des variations des devises nord-américaines (-0,3 M€), le résultat d'exploitation retraité est proche de l'équilibre, à -0,1 M€, conformément à l'objectif annoncé.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,8 M€ dont -0,5 M€ d'effets purement comptables liés aux variations de change sur les comptes courants, le résultat net de l'exercice 2025 ressort à -0,9 M€ (+0,6 M€ hors éléments exogènes) contre -4,3 M€ en 2024.

Free cash-flow positif et solidité financière renforcée

Sur l'exercice, le cash-flow opérationnel s'élève à +7,6 M€ (contre +1,5 M€ en 2024) sous l'effet de la croissance des revenus récurrents qui génère une amélioration structurelle du besoin en fonds de roulement. Après prise en compte des investissements en R&D, parfaitement stables et maîtrisés, le Free cash-flow [3] ressort positif à +1,0 M€ (contre -4,9 M€ en 2024), confirmant l'évolution du modèle vers une croissance désormais autofinancée. Pour rappel, l'acquisition de Malizen a été payée majoritairement en titres avec un impact cash limité (0.1M€).

Au 31 décembre 2025, WALLIX dispose d'une trésorerie brute de 12,1 M€ comparée à 11,2 M€ au 31 décembre 2024. Les dettes financières brutes restent stables à 8,3 M€ au 31 décembre 2025, dont 37% à plus de 3 ans et 5,0 M€ d'obligations convertibles non amortissables, pour des capitaux propres de 10,7 M€ (contre 9,8 M€ au 31 décembre 2024).

La société dispose ainsi d'une structure financière solide et d'une capacité renforcée de génération de trésorerie lui permettant de financer de manière autonome la poursuite de son cycle de croissance rentable.

Perspectives financières et orientations stratégiques 2026

Après 3 années de stricte discipline financière qui ont permis, par une croissance forte des revenus et une stabilité des effectifs, d'atteindre l'équilibre d'exploitation structurel, WALLIX se projette dans un nouveau cycle marqué par une reprise des investissements conduite avec discipline, assurant l'autofinancement de la croissance organique. Elle reposera sur deux priorités stratégiques?: l'enrichissement de la suite logicielle et l'accélération commerciale auprès des grands comptes. Ce cycle doit se traduire en 2026 par une poursuite de l'hyper-croissance des revenus récurrents, un enrichissement des équipes et des outils stratégiques tout en maintenant un résultat d'exploitation et un Free cash-flow positifs.

Fort de la base solide construite auprès des ETI, WALLIX engage une nouvelle phase de développement pour accroître sa présence sur le segment des grandes entreprises, qui représente aujourd'hui 20 % de son chiffre d'affaires. Pour capter ce potentiel, le Groupe entend développer des alliances globales avec les principaux Global System Integrators (GSI), avec l'objectif de conclure deux partenariats stratégiques par an.

Cette ambition s'appuiera sur le renforcement des équipes dédiées aux grands comptes, avec six recrutements prévus en Europe, dont un VP Channel au profil international issu d'un leader technologique mondial. L'effort commercial se concentrera notamment en Allemagne, marché à fort potentiel où le Groupe a récemment obtenu la certification BSI. Par ailleurs, le déploiement d'outils dédiés à l'animation de l'écosystème partenaires – plateformes de Partner Relationship Management (PRM) et solutions de marketing automation – permettra de fluidifier et d'optimiser les relations avec les partenaires.

En parallèle, le Groupe poursuivra l'enrichissement de sa suite logicielle. L'acquisition de Malizen, pépite française spécialisée dans l'analyse comportementale des utilisateurs, en 2025 constitue une étape clé pour accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de la R&D, des produits WALLIX et des usages clients. Dès 2026, de nouvelles expertises en analyse comportementale, détection et anticipation des risques cyber seront intégrées à la suite logicielle grâce à l'apport de capacités d'UEBA (analyse du comportement des utilisateurs et des entités).

À moyen terme, le Groupe ambitionne également d'étendre son offre aux identités non humaines, notamment dans la gestion des identités machines et des systèmes agentiques. Ce marché, estimé à environ 1,8 milliard de dollars en 2025, pourrait atteindre près de 8 milliards de dollars à l'horizon 2030, offrant un relais de croissance significatif.

WALLIX dispose d'atouts solides pour s'imposer comme l'alternative européenne et souveraine de référence en cybersécurité : un statut unique d'acteur européen reconnu par Gartner, une expertise différenciante dans la sécurisation des environnements OT, des certifications reconnues dans plusieurs pays et des références clients de premier plan. Autant de leviers qui permettent au Groupe de s'imposer comme un acteur européen de référence pour la protection des actifs critiques des organisations, quelle que soit leur taille.

Les comptes sont disponibles dans le document PDF.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026, le 16 avril 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

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06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 19 mars 2026. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2026.

[2] MRR : chiffre d'affaires récurrent mensuel de janvier 2026, basé sur les contrats en vigueur à la date de clôture (indicateur non normé).

[3] Free cash-flow = cash-flow opérationnel - CAPEX