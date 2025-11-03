Wallix maintient ses perspectives annuelles après ses trimestriels

(AOF) - Wallix a dévoilé au titre de son troisième trimestre un revenu mensuel récurrent (MRR) s’élevant à 2,4 millions d'euros, en croissance de 27,5% par rapport au 30 septembre 2024. Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des solutions de cybersécurité atteint 9,5 millions d'euros, en progression de 21,7% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois ressort à 27,5 millions d'euros, en croissance de 19,8%

Côté perspectives, le groupe détaille : "La dynamique commerciale, la forte récurrence des revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise des coûts permettent à WALLIX d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et d'atteindre un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice".

