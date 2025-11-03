 Aller au contenu principal
Wallix maintient ses perspectives annuelles après ses trimestriels
information fournie par AOF 03/11/2025 à 08:36

(AOF) - Wallix a dévoilé au titre de son troisième trimestre un revenu mensuel récurrent (MRR) s’élevant à 2,4 millions d'euros, en croissance de 27,5% par rapport au 30 septembre 2024. Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des solutions de cybersécurité atteint 9,5 millions d'euros, en progression de 21,7% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois ressort à 27,5 millions d'euros, en croissance de 19,8%

Côté perspectives, le groupe détaille : "La dynamique commerciale, la forte récurrence des revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise des coûts permettent à WALLIX d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et d'atteindre un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice".

Valeurs associées

WALLIX GROUP
23,9500 EUR Euronext Paris +3,68%
