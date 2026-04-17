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Wallix maintient ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:18

L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité a fait état d'un revenu mensuel récurrent (MRR) de 2,6 MEUR, en progression de 21% sur un an au 31 mars 2026. Sur les trois dernières années, il a plus que doublé.

Le revenu annuel récurrent (ARR) s'établit ainsi à 31,8 MEUR à fin mars 2026.Le groupe précise que la dynamique de croissance enregistrée au premier trimestre 2026, en dépit d'un contexte géopolitique national et international ayant entraîné des signatures tardives de certains renouvellements et nouveaux contrats, lui permet de confirmer son objectif d'hypercroissance des revenus récurrents, associé à un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice.

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WALLIX GROUP
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1 commentaire

  • 08:55

    La société sera pour la première fois bénéfiaicire sur l'année et le restera puisque le MRR ne fait que progresser, avec montée en puissance auprès des grands comptes, la réglementation NIS2 faisant le reste pour les TPME en UE.La France doit mettre en avant Wallix !

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