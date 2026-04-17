Wallix maintient ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:18
Le revenu annuel récurrent (ARR) s'établit ainsi à 31,8 MEUR à fin mars 2026.Le groupe précise que la dynamique de croissance enregistrée au premier trimestre 2026, en dépit d'un contexte géopolitique national et international ayant entraîné des signatures tardives de certains renouvellements et nouveaux contrats, lui permet de confirmer son objectif d'hypercroissance des revenus récurrents, associé à un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice.
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