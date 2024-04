WALLIX : Maintien d'une hypercroissance des revenus récurrents au 1er trimestre 2024

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +33,6% au 31 mars 2024 ;

Revenus annuels récurrents de 20,6 M€ à fin mars 2024, soit 68,3% du chiffre d'affaires 2023 ;

Chiffre d'affaires trimestriel de 7,0 M€ ;

Confirmation d'une croissance rentable dès le second semestre 2024.

Paris, 11 avril 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité du premier trimestre 2024.

Données non auditées, en k€ 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Revenu mensuel récurrent 1 415 1 550 1 641 1 719 Variation sur 12 mois +26,1% +32,6% +32,9% +33,6%

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « La montée en puissance de notre modèle de souscription se poursuit à un rythme soutenu avec l'évolution des usages de nos clients existants et l'acquisition significative de nouveaux contrats. Nos revenus récurrents continuent à croître au-delà des 30% sur le premier trimestre.

Le risque cyber est au cœur des préoccupations des organes de gouvernance européens et pèse sur les entreprises. L'année 2024 promet d'être particulièrement dynamique avec l'adoption de la Directive NIS 2 en octobre ou encore, le nouveau règlement DORA qui concerne explicitement les services financiers de l'Union Européenne. Nos solutions, accessibles sous forme d'appliance ou en mode SAAS, sont reconnues par les principaux analystes du marché, afin d'aider les organisations à protéger leurs accès numériques et leurs utilisateurs, ainsi qu'à piloter leur processus de mise en conformité. Nous avons également doté notre société d'une équipe d'experts en cybersécurité à même d'accompagner nos revendeurs et intégrateurs dans le déploiement des solutions de gestion des identités et accès chez les clients, et nous disposons d'une assise financière solide pour préparer l'avenir.

WALLIX se présente donc dans les meilleures conditions pour saisir les opportunités de croissance et continuer à maintenir une progression forte des revenus récurrents qui constitue le socle de notre activité. Nous visons toujours un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024. »

Progression des revenus récurrents de plus de 30%

Au 31 mars 2024, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,7 M€, en croissance de +33,6% par rapport au 31 mars 2023, en ligne avec les taux d'hypercroissance atteints aux cours des deux trimestres précédents.

Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 20,6 M€ à fin mars 2024, soit 68,3% du chiffre d'affaires consolidé en 2023 et une progression de +7,0 points en 1 an.

Le segment OT, dédié à la protection des systèmes et des réseaux industriels, enregistre une dynamique commerciale toujours très solide, notamment dans la zone Moyen-Orient/Afrique, et confirme être un puissant axe de conquête pour le Groupe qui s'impose progressivement comme une référence dans le domaine. Dans le même temps, la nouvelle organisation commerciale du Groupe commence à démontrer son potentiel avec un important travail pour valoriser la base de clients existants (près de 3 000 contrats actifs) en optimisant le panier des clients à potentiel par le biais d'opérations d'up-selling et de cross-selling.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin mars 2024 s'élève à 7,0 M€, en croissance de 13,7% par rapport au 1 er trimestre 2023, témoignant de la bonne maîtrise de la transformation du modèle vers la souscription.

Confirmation du retour à la croissance rentable au second semestre 2024

Dans un contexte d'évolution continue, de multiplication des cyberattaques et de massification de la cybersécurité, WALLIX se positionne comme un acteur européen du PAM avec des solutions certifiées en France, bientôt en Allemagne, et un positionnement unique sur l'OT lui conférant des avantages compétitifs majeurs. Compte tenu du dynamisme du marché et des leviers de croissance dont dispose le Groupe, WALLIX est confiant dans sa capacité à maintenir des taux d'hypercroissance de ses revenus récurrents et de générer un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.

Prochain rendez-vous : Cyber Vision Day by WALLIX, le 21 mai 2024

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 18 juillet 2024

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur européen de logiciels de cybersécurité, WALLIX est un leader mondial sur le marché de la gestion des identités et des accès. Avec une stratégie basée sur l'innovation et l'agilité, WALLIX se fixe pour mission de simplifier la cybersécurité de ses clients dans le monde entier. La suite de solutions WALLIX est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne près de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

