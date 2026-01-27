Wallix lance un nouveau produit
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:11
L'éditeur de cybersécurité et leader européen de la gestion des accès à privilèges franchit ainsi une nouvelle étape dans la simplification et l'industrialisation des politiques de cybersécurité.
Le produit de la société permet de centraliser la gouvernance des accès et des identités numériques. Il répond à une attente forte des organisations et des entreprises en réduisant la complexité opérationnelle, en maîtrisant les coûts et en améliorant l'efficacité des équipes IT, tout en renforçant leur niveau de sécurité et de résilience.
Selon des analyses internes, la centralisation des opérations permet de réduire jusqu'à 14% la charge d'administration, soit presque deux mois de travail économisée par administrateur chaque année.
Valeurs associées
|28,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,52%
A lire aussi
-
La stratégie de Renault en Inde confortée par l'accord avec l'UE selon le directeur général de la marque
Renault s'est félicité mardi de l'annonce d'un accord commercial de grande ampleur entre l'Union européenne et l'Inde, qui vient conforter selon lui sa stratégie de développement sur le marché indien. "Il montre la direction et cette capacité à travailler plus ... Lire la suite
-
La plus grande marque chinoise d'articles de sport Anta Sports Products a annoncé mardi le rachat de la participation de 29,06% détenue par la famille Pinault dans Puma pour 1,5 milliard d’euros, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Pourra-t-on prochainement exploiter en Lorraine des millions de tonnes d'hydrogène naturel, possible source d'énergie décarbonée? Les recherches s'intensifient autour de ce gisement sous-terrain potentiellement unique au monde, dont les retombées économiques pourraient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer