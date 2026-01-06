WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions

Paris, 6 janvier 2026 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté

des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote 31 décembre 2025 6 743 070 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 385 613 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 378 278

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus des actions en auto-détention.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2025, le 5 février 2026

