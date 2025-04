WALLIX : Hyper croissance des revenus récurrents et du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2025

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +27,3% au 31 mars 2025 ;

Chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +22,2%, à 8,5 M € , dont 76,1% de revenus récurrents ;

Confirmation des objectifs financiers 2025 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation positif et maintien d'une assise financière solide.

Paris, 10 avril 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité non auditée du premier trimestre 2025.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Après une fin d'année explosive, nous enregistrons un premier trimestre 2025 record en termes de vente confirmant la dynamique engagée fin 2024. Tous nos indicateurs clés sont en progression significative avec une croissance de près de 30% de notre revenu mensuel récurrent (MRR), une hausse de plus de 20% de notre chiffre d'affaires et un taux de récurrence de nos revenus supérieur à 70%. Ces résultats traduisent la solidité de notre modèle et la confiance croissante que le marché accorde à WALLIX.

Dans un contexte géopolitique instable, la cybersécurité s'impose plus que jamais comme un pilier indispensable de la résilience numérique et l'accélérateur vers l'autonomie stratégique. La demande s'intensifie pour des solutions performantes souveraines, fiables et européennes, en particulier pour la protection des infrastructures critiques et la gestion des identités et accès numériques. En France, WALLIX équipe une large part des 300 opérateurs d'importance vitale (OIV) concernés par la réglementation NIS1. À l'échelle européenne, la directive NIS2, dont l'entrée en vigueur est imminente, va étendre les obligations de cybersécurité à plus de 150 000 organisations Essentielles et Importantes. Avec nos travaux de certification produits et services sanctionnés par l'ISO27001 fin 2024, et en cours de certification en Allemagne, en Espagne dans la lignée de la France, nous avons pour ambition de proposer l'offre de référence Européenne sur les marchés du PAM et de l'IAM. WALLIX est d'ores et déjà l'entreprise européenne leader identifiée par Gartner, KuppingerCole et les analystes dans ces domaines. Notre ambition est maintenant d'accompagner les entreprises et nos utilisateurs dans leur mise en conformité NIS2, Dora, etc. en leur apportant des solutions adaptées à ces nouvelles exigences réglementaires.

Ce contexte, bien que difficile, est particulièrement propice à l'essor du marché de la cybersécurité et des solutions numériques souveraines. Avec la valorisation continue de notre base clients, ces deux facteurs constituent des leviers de croissance solides et durables. Nous prévoyons donc une hyper croissance de notre revenu annuel récurrent (ARR) en 2025, qui, associée à une discipline opérationnelle et à une gestion rigoureuse de nos ressources, nous permettra de délivrer un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice. »

Doublement du revenu mensuel récurrent en 3 ans

Au 31 mars 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,2 M€, en croissance de +27,3% par rapport au 31 mars 2024. Sur trois ans, le MRR a plus que doublé.

Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 26,3 M€ à fin mars 2025.

Toutes les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance uniforme :

Données non auditées, en k€ 31 mars 2024 31 mars 2025 Variation MRR total 1 719 2 189 +27,3% dont France 1 035 1 329 +28,4% dont EMEA hors France 653 835 +27,9%

En France , le MRR au 31 mars 2025 est en hausse de +28,4% portée par une excellente dynamique des petites et moyennes entreprises et la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscriptions.

Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une croissance de son MRR de +27,9% au 31 mars 2025. Tous les pays sont en croissance et la région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient une excellente performance avec une croissance de plus de +20%. Plusieurs contrats significatifs ont été signés au Moyen-Orient mais aussi en Europe sur des secteurs essentiels tels que l'énergie, l'industrie et le secteur bancaire.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 8,5 M€ au 1 er trimestre 2025, en hausse de +22,2% sur 12 mois. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 76,1% du chiffre d'affaires consolidé au 1 er trimestre 2025 (vs 75,2% au 1 er trimestre 2024).

Objectifs 2025 confirmés : hyper croissance des revenus récurrents et résultat d'exploitation positif

Compte tenu de l'activité enregistrée au 1 er trimestre et de la forte dynamique commerciale, WALLIX confirme son objectif d'hyper croissance de ses revenus récurrents en 2025. Le contexte géopolitique actuel, l'environnement réglementaire et la valorisation croissante des 3 500 contrats actifs constituent en effet de puissants leviers de croissance.

Cette hausse attendue du niveau d'activité associée à la stabilisation des effectifs et à une gestion rigoureuse des couts permet au Groupe de confirmer son objectif de résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice 2025 tout en maintenant une assise financière solide.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2025, le 17 juillet 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 500 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2024 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (80/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (52/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

