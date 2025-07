WALLIX : Hyper croissance de l'activité au 1er semestre ; Résultat d'exploitation positif confirmé en 2025.

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +25,2% au 30 juin 2025 ;

Chiffre d'affaires semestriel en hausse de +18,9%, à 18,0 M € ;

Part des revenus récurrents à 74,5% du chiffre d'affaires ;

Développement du portefeuille de contrats actifs : 3 684 contrats au 30 juin 2025 (+155 contrats en 6 mois) ;

Confirmation des objectifs financiers 2025 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation positif et maintien d'une assise financière solide.

Paris, 17 juillet 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce son activité non auditée du premier semestre 2025.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « La trajectoire de forte croissance se poursuit au premier semestre, portée par le succès de notre modèle de souscription et le développement de notre portefeuille clients. Notre revenu mensuel récurrent continue de progresser, plus de 25% en 1 an, et près de 75% de nos revenus sont désormais récurrents. Nous comptons aujourd'hui près de 3 700 contrats actifs répartis dans plus de 100 pays ! Cette performance témoigne à la fois de la croissance structurelle du marché de la cybersécurité, de la qualité de notre offre sur la protection des environnements industriels, et de la pertinence du modèle de WALLIX qui gagne des parts de marché avec son positionnement d'acteur européen indépendant et souverain.

Même si la conjoncture économique reste à la prudence, la dynamique du marché de la cybersécurité devrait s'accélérer dans les trois prochaines années, sous l'effet du renforcement des cadres réglementaires, tels que NIS 2 et DORA, qui étendent de manière significative les exigences de sécurité numérique à un périmètre d'organisations de plus en plus large. On parle d'au moins 150 000 organisations potentielles rien qu'en Europe, c'est à dire à la fois les grands acteurs du marché, leur chaîne de sous-traitants, ainsi que les secteurs publics dans tous les pays du continent. Dans le même temps, le contexte géopolitique actuel renforce la prise de conscience collective autour des enjeux de souveraineté technologique. Dans ce monde en transformation où le numérique devient un instrument de guerre économique et militaire, le développement de solutions cyber performantes et souveraines s'impose comme une priorité stratégique pour renforcer la confiance des entreprises dans leur socle numérique.

C'est particulièrement essentiel pour la protection des infrastructures critiques et les secteurs sensibles. A la différence de ses concurrents outre Atlantique, WALLIX entend jouer un rôle moteur dans la construction d'une offre de cybersécurité souveraine dans la gestion des identités et des accès numériques des entreprises, tant en Europe qu'à l'international.

Dans cet environnement particulièrement favorable, la montée en puissance de notre base clients, la récurrence significative de nos revenus et la solidité de notre modèle commercial forment un socle solide pour continuer une croissance rentable durable. Nous prévoyons ainsi, pour l'exercice 2025, une accélération significative de notre revenu annuel récurrent (ARR) et un résultat d'exploitation positif. »

Hyper-croissance du revenu mensuel récurrent dans toutes les régions stratégiques

Au 30 juin 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,3 M€, en croissance de +25,2% par rapport au 30 juin 2024. Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 27,7 M€ à fin juin 2025.

Toutes les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 30 juin 2024 30 juin 2025 Variation MRR total 1 843 2 309 +25,2% dont France 1 129 1 379 +22,2% dont EMEA hors France 681 899 +32,0%

En France , le MRR au 30 juin 2025 est en hausse de +22,2% portée par une excellente dynamique des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs notamment dans le secteur public (Société des Grands Projets, Région Hauts de France, Ile-de-France Mobilité), de la confection de prêt-à-porter (contrat OT avec Lacoste) ou encore dans celui de l'industrie (Naval Group).

, le MRR au 30 juin 2025 est en hausse de +22,2% portée par une excellente dynamique des petites et moyennes entreprises, la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscription et la signature de contrats significatifs notamment dans le secteur public (Société des Grands Projets, Région Hauts de France, Ile-de-France Mobilité), de la confection de prêt-à-porter (contrat OT avec Lacoste) ou encore dans celui de l'industrie (Naval Group). Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France est extrêmement dynamique et enregistre une croissance de son MRR de +32,0% au 30 juin 2025. Tous les pays sont en croissance et la région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient une excellente performance avec une croissance de plus de 20%. Plusieurs contrats significatifs ont été signés au Moyen-Orient dont deux significatifs dans le segment de l'OT, dans le secteur des Utilities (Saudi Electricity Company) et de la construction (Saudi Smart Systems Company).

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 18,0 M€ au 1 er semestre 2025, en hausse de +18,9% sur 12 mois. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 74,5% du chiffre d'affaires consolidé au 1 er semestre 2025 (vs 71,6% au 1 er semestre 2024).

Le rythme d'acquisition commerciale est resté dynamique au 1 er semestre 2025 avec 155 nouveaux contrats signés. Au 30 juin 2025, WALLIX gérait un portefeuille de 3 684 contrats avec un taux de rétention de plus de 95%, un puissant levier de ventes additionnelles.

Un positionnement fort dans les secteurs essentiels

Au 1er semestre 2025, les secteurs dits essentiels représentaient plus de 50% des prises de commandes.

Parmi ces secteurs, WALLIX détient une position particulièrement forte dans le secteur de la santé notamment en France où le Groupe équipe près de la moitié des Groupements Hospitaliers de Territoire. Le déploiement des solutions de WALLIX dans le reste de l'Europe dans plusieurs établissements de santé de premier plan tels que les établissements du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, la Klinikum Wahrendorff, référence en psychiatrie privée en Allemagne, le gestionnaire régional de services de santé AUSL de Reggio Emilia en Italie, démontre la pertinence de l'offre du Groupe et sa capacité à s'adapter à des environnements diversifiés et hautement réglementés. Le marché de la santé constitue un moteur de croissance fort comme en témoigne l'annonce récente de la Commission européenne d'injecter 145,5 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins.

Une percée dans l'OT de plus en plus marquée

Avec son offre OT.security lancée au second semestre 2022, WALLIX est l'un des rares acteurs à avoir développé des solutions spécialement dédiées à la cybersécurité industrielle.

En 2024, Gartner a reconnu les solutions WALLIX portant sur la sécurisation des environnements OT (technologies opérationnelles) et les systèmes de contrôle industriel. Depuis, le Groupe a développé son positionnement sur ce marché, qui accuse un retard certain par rapport à la sécurisation des systèmes IT, en s'appuyant sur la montée en compétence des partenaires sur l'OT et sur le développement de partenariats avec des distributeurs, revendeurs ou intégrateurs spécialistes de l'OT.La performance du Groupe sur ce segment illustre le succès de sa stratégie. En 2022, les solutions WALLIX dédiées à la cybersécurité industrielle représentaient 5% des prises de commandes globales, 14% en 2023 et 19% au 1 er semestre 2025.

Objectifs 2025 confirmés

Compte tenu du niveau d'activité enregistrée au 1 er semestre 2025, WALLIX anticipe une nette amélioration de son résultat d'exploitation sur la période. La dynamique commerciale qui devrait se poursuivre au 2 nd semestre et la forte visibilité offerte par la récurrence des revenus permettent à WALLIX de confirmer ses objectifs pour l'exercice en cours : une hyper croissance des revenus récurrents, un résultat d'exploitation positif et le maintien d'une assise financière solide.

Prochaine publication : Résultats semestriel 2025, le 9 octobre 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 600 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ S1 2024 S1 2025 Variation France 9 373 10 963 +17,0% EMEA hors France 5 344 6 696 +25,3% Hors EMEA 432 350 -19,0% Chiffre d'affaires total 15 149 18 010 +18,9%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT

Données non auditées, en K€ S1 2024 S1 2025 Part Variation Chiffre d'affaires total 15 149 18 010 100% +18,9% Dont Revenus récurrents 10 842 13 410 74,5% +23,7% Souscriptions 3 549 5 169 28,7% +45,7% Maintenance 7 293 8 241 45,8% 13,0% Revenus non récurrents 4 307 4 600 25,5% +6,8% Licences 3 427 3 829 21,2% +11,7% Services + Autres 880 771 4,3% -12,4%