Wallix: hausse de 22% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Wallix affiche un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 22,2%, avec une part des revenus récurrents (souscriptions et maintenance) portée à 76,1% du total, contre 75,2% un an auparavant.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité a vu son revenu mensuel récurrent (MRR) s'accroitre de 27,3% à 2,2 millions d'euros, avec des hausses du même ordre en France et dans le reste de la zone EMEA. Sur trois ans, le MRR a ainsi plus que doublé.



Compte tenu de la forte dynamique commerciale, Wallix confirme son objectif d'hyper croissance de ses revenus récurrents ainsi que celui d'un résultat d'exploitation positif en 2025, 'tout en maintenant une assise financière solide'.





Valeurs associées WALLIX GROUP 13,7700 EUR Euronext Paris +4,87%